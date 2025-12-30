MasterChef Celebrity Argentina 2025 quién se fue hoy 29 de diciembre

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este lunes 29 de diciembre su décima gala de eliminación, por lo que hoy se terminó la aventura para uno de los famosos participantes. Siete de ellos prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para procurar que no sea la última vez que lo hacen, aunque eso fue lo que ocurrió para uno de ellos.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los concursantes abandona las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) determine que fue el peor plato de la noche. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal y Julia Calvo (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 29 de diciembre

Los siete cocineros que participaron de la gala de eliminación de este lunes 29 de diciembre.

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar Andy Chango, "Momi" Giardina, La Joaqui, el "Chino" Leunis, Susana Roccasalvo y el "Turco" Hunsaín. A ellos se les sumó "Cachete" Sierra, que tuvo el peor desempeño en la gala de beneficios.

Para el desafío de hoy, los jugadores tuvieron que hacer un plato que tenga como protagonista una pieza culinaria de enorme valor económico: el atún rojo, también llamado "el rey del mar". Para ello contaron con un conjunto de ingredientes pre-armados, por lo que no tuvieron que emplear el mercado.

Luego de 60 minutos, todos entregaron sus respectivos platos y generaron sensaciones diversas en el jurado: desde los que recibieron palabras de elogio hasta los que fueron reprobados.

¿Quién fue el eliminado de hoy?

El mano a mano final por la permanencia fue entre un par más que entrañable, de enorme cariño mútuo surgido a lo largo del certamen: "Momi" Giardina y Andy Chango. Finalmente, el jurado decidió que sea el cantante quien siga en competición, dejando a la actriz sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: Miguel Ángel Rodríguez; Emilia Attias; Maxi López; Ian Lucas; Sofi "La Reini" Gonet; Sofi Martínez; Evangelina Anderson y Marixa Balli.