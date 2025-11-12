El televisor vuelve a ser el centro del ecosistema doméstico

Durante años, el televisor fue desplazado por celulares, tablets y computadoras. Pero Samsung quiere revertir esa tendencia y convertir la pantalla principal del hogar en el corazón del ecosistema inteligente.

Con mejoras en conectividad, nuevas funciones de sincronización y la integración profunda con SmartThings, los televisores de la marca vuelven a ser el punto de encuentro desde el que se controla la casa, el entretenimiento y la rutina diaria.

¿Cómo transforma Samsung el televisor en un centro inteligente?

La estrategia se basa en integrar todos los dispositivos conectados del hogar dentro del TV. Desde la pantalla, los usuarios pueden:

Ver qué dispositivos están activos y su estado.

Encender, apagar o ajustar luces, aire acondicionado, lavadoras y aspiradoras robot.

Supervisar cámaras y timbres inteligentes.

Crear rutinas automáticas, como “modo descanso” o “modo salida”.

El televisor se vuelve, así, un panel de control del hogar sin necesidad de abrir aplicaciones extras.

SmartThings: el motor silencioso del ecosistema

SmartThings es la plataforma que articula todo el sistema. Gracias a ella, el televisor se comunica con heladeras, lavarropas, climatizadores, sensores de movimiento, cerraduras inteligentes y dispositivos IoT de distintos fabricantes.

Entre las mejoras más destacadas:

Conexión más rápida y estable con tecnologías propias de Samsung.

Detección automática de nuevos dispositivos compatibles.

Panel unificado para ver consumos energéticos, rutinas activas y alertas del hogar.

Mayor compatibilidad con estándares abiertos como Matter y Thread.

Más allá del control: experiencias nuevas dentro del TV

Samsung también impulsa usos que van más allá de la domótica:

Videollamadas desde el televisor , con cámaras integradas o externas.

Multivista para ver varias pantallas a la vez (ideal para trabajo remoto o deporte).

Entrenamientos guiados con seguimiento mediante sensores o cámaras.

Gaming Hub, para jugar sin consola mediante servicios en la nube.

El objetivo es que el televisor no solo sea un display, sino un dispositivo activo, conectado y útil para múltiples actividades diarias.

Samsung apuesta por un futuro donde la pantalla principal del hogar vuelve a ser protagonista. Al integrar control doméstico, entretenimiento y funciones inteligentes, el televisor se convierte en una especie de “hub” digital para gestionar la rutina diaria. Con esto, la marca redefine el concepto de hogar conectado y posiciona al TV como mucho más que un espacio para ver contenido.