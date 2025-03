La Fundación Empujar lanzó una nueva convocatoria para otorgar 100 becas destinadas a jóvenes en situación de vulnerabilidad que deseen capacitarse en el sector IT. Esta iniciativa busca facilitar la inserción laboral en un área con alta demanda de empleo y grandes oportunidades de crecimiento profesional.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 17 y 24 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que enfrentan dificultades socioeconómicas. Las becas permiten acceder a formación en Help Desk y Testing Master, dos especialidades clave en tecnología. Según el sitio Glassdoor, un Help Desk puede cobrar hasta $ 2 millones en el sector privado. No se requieren conocimientos previos y los participantes recibirán todas las herramientas necesarias para cursar de manera gratuita.

Cómo postularse a las becas y cuáles son los requisitos

Para acceder a las becas, los interesados deben completar su inscripción antes del 21 de marzo en la página oficial de la Fundación Empujar. Entre los requisitos se encuentran:

Tener entre 17 y 24 años.

Residir en el AMBA.

Estar en situación de vulnerabilidad económica.

Contar con disponibilidad para cursar durante cinco meses.

El programa tiene una duración de cinco meses y las clases comienzan el 25 de marzo. La capacitación se realiza en alianza con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y no solo abarca conocimientos técnicos, sino también el desarrollo de habilidades blandas clave para el mercado laboral.

El impacto de la formación en el empleo del sector tecnológico

La industria IT en Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido en generación de empleo. Según el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), el sector sumó más de 6.000 nuevos empleos en el último año, alcanzando un total de 156.849 puestos de trabajo registrados. Además, el salario promedio del sector en julio de 2024 fue de 1.755.000 pesos, con un incremento del 234% en un año.

Los egresados del programa de la Fundación Empujar no solo obtienen formación en tecnología, sino que también acceden a oportunidades concretas de empleo. A través del Programa de Inserción Laboral, los jóvenes reciben acompañamiento durante seis meses y pueden postularse a vacantes exclusivas dentro de la bolsa de empleo de la organización.

Tecnología y educación como herramientas para la movilidad social

Las becas ofrecidas por la Fundación Empujar son una oportunidad única para que jóvenes en situación de vulnerabilidad accedan a empleos en tecnología. La capacitación gratuita, combinada con el acompañamiento profesional, permite que más personas se incorporen al sector IT y logren mejorar su calidad de vida. Iniciativas como esta demuestran cómo la educación puede ser una herramienta clave para la movilidad social y la reducción de la desigualdad en el país.