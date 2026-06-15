Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en Londres a líderes de la industria de las redes sociales para debatir sobre la seguridad infantil en línea.

Por Paul Sandle y ​Kate Holton

LONDRES, 15 jun (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado que prohibirá el acceso a las redes sociales a los ‌menores de 16 años e ‌impondrá restricciones a las plataformas de videojuegos y de retransmisiones en directo, en lo que supone una de las medidas de restricción en internet de mayor alcance adoptadas hasta la fecha a nivel mundial.

Starmer dijo el lunes que introduciría cambios radicales en la regulación de las redes sociales para proteger mejor el bienestar de los niños cuando están en internet.

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"Para ​mí está claro que ⁠una prohibición total es la opción correcta", dijo, añadiendo que, aunque ‌no sería fácil, el Gobierno tenía la capacidad de hacer ⁠frente al poder de las grandes empresas ⁠tecnológicas.

En los últimos años, Reino Unido ha endurecido cada vez más su postura hacia las empresas tecnológicas, instándolas u obligándolas a imponer la verificación de ⁠la edad, a adaptar sus algoritmos y, más recientemente, a ​impedir que los menores difundan imágenes de desnudos tomadas ‌con teléfonos móviles.

Sin embargo, ante la ‌creciente concienciación sobre los riesgos para la salud mental que supone ⁠que los niños pasen demasiado tiempo en internet, Starmer ha decidido ir más allá tras hablar con los padres y considerar los datos de Australia, que el año pasado introdujo una prohibición para los menores de ​16 años.

Starmer, ‌que probablemente se enfrentará a un desafío a su liderazgo en las próximas semanas, dijo que la gente esperaba, con razón, que se tomaran medidas.

AUSTRALIA MARCA EL CAMINO

Australia fue el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 ⁠años, bloqueándoles en diciembre el acceso a plataformas como TikTok, YouTube, de Alphabet, e Instagram y Facebook, de Meta.

Desde entonces, numerosos países han manifestado su intención de regular el acceso a las redes sociales ante la creciente preocupación por el impacto en la salud y la seguridad de los niños.

Reino Unido ha consultado a profesores, padres y jóvenes sobre nuevas restricciones, incluida una posible prohibición ‌para menores de 16 años, así como límites horarios, restricciones de tiempo para el uso de aplicaciones y restricciones a unas características de diseño que, según el Gobierno, son adictivas.

Se recibieron más de 116.000 respuestas de padres, la industria y los jóvenes. Más del 83% de los padres que respondieron ‌afirmaron que los riesgos de las redes sociales superaban a los beneficios, mientras que el 90% respaldó una edad mínima de 16 años para acceder a las ‌plataformas de redes ⁠sociales.

Aunque muchos padres y políticos respaldan una prohibición, algunos psicólogos e investigadores han señalado que no hay pruebas de ​que fuera a funcionar, y un grupo de escolares de Londres dijo a Reuters que tenían una relación contradictoria con la tecnología.

Con información de Reuters