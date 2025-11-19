Robot humanoide con IA baila para Putin días después del tropiezo de otro robot ruso

El presidente ruso Vladimir Putin visita la exposición de la conferencia internacional sobre inteligencia artificial en Moscú.

19 nov (Reuters) -Un robot con inteligencia artificial bailó para el presidente Vladimir Putin el miércoles durante una exposición organizada por Sberbank, el mayor banco de Rusia, con el fin de mostrar los avances tecnológicos de la empresa.

La actuación, que se retransmitió por la televisión estatal, mostró al jefe del Kremlin de pie frente al robot humanoide mientras este le explicaba su identidad antes de bailar al ritmo de lo que, según dijo, era su canción favorita.

"Me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología", le dijo el robot a Putin.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sberbank dijo que el software del robot se actualizará constantemente, que tiene capacidad de realizar tareas físicas y que un proyecto piloto lo incorporará en algunas partes de su negocio.

Este insólito acontecimiento fue observado de cerca por los guardaespaldas de Putin, uno de los cuales se colocó entre el robot y el líder ruso para asegurarse de que se alejara de él y no se acercara demasiado.

Putin calificó la actuación del robot de "muy bonita" y le dio las gracias antes de continuar con su visita.

La demostración se dio días después de que la presentación en Moscú de otro robot ruso que supuestamente utiliza IA, llamado Aidol, saliera mal después de que cayera de cara poco después de aparecer en el escenario.

Putin también inspeccionó uno de los cajeros automáticos inteligentes de nueva generación de Sberbank, que con la ayuda de una cámara puede ofrecer a los clientes un resumen de su estado de salud basado en 10 indicadores, como el pulso y la presión arterial.

Putin dijo en ese evento que recientemente se había sometido a uno de sus chequeos médicos periódicos y que todo estaba bien.

Con información de Reuters