PlayStation Family: cómo usarlo y qué funciones incluye para control parental

Sony dio un nuevo paso para reforzar la seguridad en el gaming familiar: acaba de lanzar PlayStation Family, una aplicación móvil pensada para que padres y tutores administren de manera más simple y completa la experiencia de juego de sus hijos. La nueva función está disponible desde esta semana en todo el mundo para iOS y Android.

Esta herramienta permite controlar el tiempo de juego, aprobar solicitudes de extensión, gestionar gastos y configurar filtros de contenido directamente desde el celular, sin necesidad de prender la consola. Con esta medida, la compañía busca complementar las funciones de control parental que ya existen en PS5 y PS4, pero sumando más visibilidad y control en tiempo real.

Funciones principales de PlayStation Family

Incorporación guiada : facilita la creación de cuentas para menores con un proceso paso a paso.

Notificaciones en tiempo real : avisa cuando un chico pide más tiempo de juego o intenta acceder a un título restringido, y permite aprobar o rechazar desde el celular.

Informes de actividad : muestra cuánto tiempo se jugó por día o por semana, y en qué juegos.

Gestión del tiempo de juego : permite establecer límites diarios y, si el menor pide más tiempo, aprobarlo o negarlo de manera remota.

Control de gastos : se pueden fijar topes mensuales en PlayStation Store, añadir fondos y revisar saldos.

Filtros de contenido : configuraciones predeterminadas según edad, con la opción de personalizar cada restricción.

Interacciones sociales: administración del acceso a funciones online y a la manera en que los menores se conectan con otros jugadores.

Sony asegura que esta es apenas la primera versión de la app y que irá sumando mejoras a medida que avance su desarrollo. El objetivo es que PlayStation Family evolucione junto con las necesidades de cada familia gamer.

La aplicación ya está disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play, y se posiciona como una herramienta clave para quienes buscan equilibrio entre diversión y seguridad en el ecosistema PlayStation.