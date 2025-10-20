Philips lanzó su TAX Series de parlantes en Argentina: precios y características

La familia de parlantes combina potencia profesional, conectividad moderna y portabilidad.

Philips refuerza su presencia en el mercado argentino de audio con el lanzamiento de su nueva generación de parlantes TAX Series, una familia que combina potencia profesional, conectividad moderna y portabilidad bajo el concepto “Powerful Sound Anywhere”. Con modelos que van desde el compacto TAX2000 hasta el imponente TAX5509, la marca busca ofrecer una experiencia sonora de alto impacto tanto en reuniones pequeñas como en eventos de gran escala.

Los nuevos Philips TAX Series 2025 llegan con Bluetooth de última generación, luces LED sincronizadas con la música y funciones de karaoke y DJ, ideales para quienes buscan un sonido potente sin perder movilidad. Cada modelo se adapta a distintos estilos de uso: desde parlantes resistentes al agua hasta equipos con ruedas y batería de larga duración.

Los nuevos modelos TAX Series

TAX2000: compacto y versátil, ofrece 40 W de potencia, 8 horas de autonomía y 13 modos de iluminación RGB. $299.999.

TAX400B Boombeat: con 200 W y certificación IP66, es ideal para exteriores; ofrece 15 horas de batería y carga portátil integrada. $649.999 .

TAX4509: pensado para fiestas, combina 120 W, refuerzo de graves y 10 modos RGB. $459.009.

TAX5309: formato profesional con ruedas, 100 W y 12 horas de autonomía. $612.009.

TAX5509: el tope de gama, con 260 W, efectos DJ, control por app y luces RGB de cuerpo completo. $861.909.

Características y dónde conseguirlos

En total, los parlantes TAX ofrecen autonomías de 8 a 16 horas, Bluetooth 5.1 a 5.4, entradas USB, AUX, micrófono y guitarra, además de modos de iluminación personalizables. Su diseño funcional incluye asas, ruedas o protección IP66, según el modelo.

Los Philips TAX Series 2025 ya se encuentran disponibles en tiendas de electrónica, retailers y plataformas de e-commerce de todo el país, con garantía oficial de Philips Argentina.

Con más de 35 años de presencia en el país, Philips TV & Sound (TPV) continúa fortaleciendo su liderazgo en entretenimiento y tecnología, fabricando productos de última generación en su planta de Tierra del Fuego para el mercado local.