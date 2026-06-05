La nueva función secreta de Gemini que llegó a todos los usuarios: cómo activarla sin pagar un peso

La herramienta permite obtener respuestas más completas, precisas y elaboradas.

Google comenzó a habilitar para todos los usuarios de Gemini, incluso aquellos que utilizan la versión gratuita, una de las funciones más avanzadas de su inteligencia artificial. Se trata del nuevo modo de pensamiento extendido, una herramienta que permite obtener respuestas más completas, precisas y elaboradas en comparación con el funcionamiento estándar del chatbot.

La decisión llega después de varias semanas de cuestionamientos por parte de usuarios que criticaron las nuevas limitaciones impuestas en Gemini. Ahora, la compañía amplía el acceso a una característica que hasta hace poco estaba reservada para un grupo reducido de personas y que promete mejorar significativamente la experiencia al momento de realizar consultas complejas.

Durante el evento Google I/O 2026, la empresa presentó dos nuevos modos de razonamiento para Gemini. El primero es el modo estándar, pensado para ofrecer respuestas más desarrolladas que las de los modelos básicos. El segundo es el modo extendido, que incorpora un mayor nivel de procesamiento y análisis antes de generar una respuesta.

Gracias a este enfoque, Gemini puede brindar información más detallada, con mejores explicaciones y una mayor capacidad para resolver consultas que requieren razonamiento avanzado. Según informó el portal especializado Android Authority, la función ya comenzó a desplegarse a nivel global y no requiere el pago de una suscripción para ser utilizada.

Cómo activar el modo de pensamiento extendido en Gemini

La activación de esta nueva modalidad es sencilla. Los usuarios deben ingresar a Gemini desde la aplicación para Android, iPhone o desde la versión web. Una vez dentro, es necesario pulsar sobre el selector de modelos ubicado en la parte superior de la interfaz.

Dentro de la sección denominada “Thinking” aparecerá la opción correspondiente al modo extendido. Al seleccionarla, Gemini utilizará una mayor capacidad de razonamiento para procesar las consultas y generar respuestas más completas.

La función también está disponible para quienes cuentan con los planes Google AI Pro y Google AI Ultra. Sin embargo, los suscriptores de la versión más avanzada continúan teniendo acceso exclusivo al denominado modo de pensamiento profundo, una herramienta todavía más potente para tareas complejas.

La función ya comenzó a desplegarse a nivel global y no requiere el pago de una suscripción.

El detalle que deben tener en cuenta los usuarios gratuitos

Aunque el nuevo modo representa una mejora importante, tiene una desventaja: consume más recursos que las versiones estándar o Flash. Esto significa que los límites de uso pueden alcanzarse más rápidamente, especialmente en las cuentas gratuitas.

Por ese motivo, Google recomienda reservar el modo extendido para consultas que realmente requieran un análisis más profundo. Para tareas cotidianas o preguntas simples, Gemini 3.5 Flash Lite sigue siendo la alternativa más eficiente, ya que ofrece respuestas rápidas con un consumo mucho menor. En cambio, para cuestiones relacionadas con programación, matemáticas o problemas complejos, Gemini 3.5 Pro continúa siendo una de las opciones más recomendables dentro del ecosistema de inteligencia artificial de Google.