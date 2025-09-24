Descuentos en notebooks por el Día del Estudiante

ASUS lanzó descuentos especiales y planes de financiación.

En el marco del Día del Estudiante, ASUS presentó una propuesta tecnológica que busca acompañar a los jóvenes en su vida académica y personal. La compañía destacó su compromiso de ofrecer notebooks que combinan diseño, rendimiento y confiabilidad, adaptadas a las distintas formas de aprender en la era digital.

Desde estudiantes que solo necesitan un equipo liviano para clases virtuales y apuntes, hasta quienes trabajan con software de diseño o gaming competitivo, la marca ofrece modelos que responden a cada necesidad. Entre las opciones más destacadas se encuentra el ASUS Vivobook S16, ideal para multitasking y clases online, y el ASUS TUF Gaming A15, pensado para quienes buscan un dispositivo que combine estudio y entretenimiento.

Cómo acceder a los descuentos del Día del Estudiante

Con motivo del Día del Estudiante, ASUS lanzó descuentos especiales y planes de financiación en su Tienda Oficial de Mercado Libre y en retailers como Frávega, Bidcom y Diggit. Así, más estudiantes pueden acceder a dispositivos diseñados no solo para rendir hoy, sino también para impulsar proyectos creativos y laborales a largo plazo.

El funcionamiento es sencillo: no hay que usar cupones ni códigos especiales, el precio con descuento ya aparece aplicado en la publicación del producto. La rebaja puede variar según el modelo, y en la mayoría de los casos se complementa con planes de pago en cuotas, lo que facilita el acceso a equipos de gama media y alta.

Características de las notebooks ASUS

ASUS Vivobook S16 (S3607VA-RP011W): portabilidad y rendimiento en un formato elegante. Integra procesador Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM y 1 TB SSD, lo que garantiza velocidad y fluidez para tareas académicas, edición de contenido y hasta proyectos más exigentes. Su pantalla WUXGA de 16 pulgadas a 144Hz ofrece una experiencia visual detallada, mientras que el diseño Cool Silver aporta un estilo elegante y versátil que encaja tanto en la facultad como en un entorno profesional.

ASUS TUF Gaming A15 (FA506NC-HN003W): potencia gamer y académica. Suma un procesador AMD Ryzen 5 7535HS, gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 GB de RAM y 512 GB SSD. Con una pantalla FHD de 15.6 pulgadas a 144Hz, garantiza fluidez en videojuegos competitivos y también en presentaciones visuales complejas. Su diseño en Graphite Black refleja la identidad gamer y mantiene la robustez característica de la línea TUF.

Más allá de las especificaciones, ASUS subraya la importancia de ofrecer equipos confiables para largas jornadas de estudio o entretenimiento. Sus sistemas de refrigeración optimizados evitan caídas de rendimiento, algo clave para clases online, trabajos en grupo o sesiones de e-sports. En todos los casos, la apuesta está en brindar notebooks que acompañen el presente académico y potencien el futuro profesional.