Rumble comprará la empresa alemana de IA Northern Data por unos 767 millones de dólares

ters) -La plataforma de vídeo Rumble , que aloja la red social Truth Social del presidente Donald Trump, va a comprar la empresa alemana de inteligencia artificial en la nube Northern Data en una operación por valor de unos 767 millones de dólares totalmente en acciones, según un comunicado emitido el lunes.

Los accionistas de Northern Data recibirán 2,0281 acciones clase A de nueva emisión de Rumble por cada acción que posean, lo que supone un descuento del 12,99% respecto al cierre de Northern Data el viernes.

En agosto, Rumble presentó una oferta para adquirir Northern Data, con la que pretendía hacerse con el control del negocio Taiga de la empresa alemana y de su división de centros de datos a gran escala, Ardent. En aquel momento, Rumble propuso ofrecer 2,319 acciones por cada acción de Northern Data.

Los accionistas de Northern Data poseerán el 30,4% de Rumble tras la finalización de la operación, prevista para el segundo trimestre de 2026. Northern Data dejará de cotizar en bolsa una vez concluida la operación.

En octubre, Northern Data retiró sus previsiones anuales mientras evaluaba posibles operaciones estratégicas y la dinámica de precios del mercado de GPU.

El acuerdo con Rumble incluye un contrato de arrendamiento de unidades de procesamiento gráfico por valor de 150 millones de dólares con el grupo de criptodivisas Tether, que actualmente posee el 48% de Rumble, así como 200 millones de dólares en ayudas fiscales de Rumble.

Rumble también adquirirá 22.400 GPU de Nvidia una vez finalizado el acuerdo.

Tether, que invirtió 775 millones de dólares en la plataforma de vídeo en diciembre del año pasado, también ha acordado convertirse en cliente principal del grupo combinado.

Northern Data ha declarado que pagará 200 millones de dólares en efectivo a sus accionistas si consigue vender su centro de datos de Corpus Christi antes de que se cierre la operación.

Con información de Reuters