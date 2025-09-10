Celulares baratos con NFC: cómo es el dispositivo que ofrece Motorola

Hasta ahora, muchos celulares de gama baja no ofrecían NFC, impidiendo el uso de pagos móviles como Google Pay. Con el Moto G15, Motorola cambia esa tendencia, presentando un equipo asequible que permite esta funcionalidad.

En Argentina, el modelo con 128 GB de almacenamiento tiene un precio de $259.999, mientras que la versión de 256 GB cuesta $299.999. En ambos casos, se puede pagar hasta en 6 cuotas sin interés, lo cual lo hace más accesible y atractivo para muchos usuarios.

Especificaciones destacadas del Moto G15

Pantalla generosa y nítida , ideal para consumo de multimedia.

Capacidad suficiente para fotos, apps y videos, con opciones de 128 GB o 256 GB .

NFC , una característica clave para pagos móviles y transferencia rápida de datos.

Buena autonomía, compatible con las tareas del día a día sin gastar de más.

Es un equipo que combina lo esencial: rendimiento razonable, conectividad NFC, almacenamiento competitivo y diseño moderno, todo pensando en usuarios que buscan una opción confiable sin altos costos.

Ventajas y recomendaciones de uso

El Moto G15 es perfecto para quienes quieren iniciarse en el mundo de los pagos digitales, sin tener que invertir en un equipo de gama alta. El NFC no solo sirve para pagar en tiendas o transporte público, sino también para usar etiquetas inteligentes, automatizar tareas, y mejorar la seguridad en la transferencia de archivos.

Además, la compatibilidad con apps populares como Google Wallet y Mercado Pago facilita la adopción, ya que el usuario puede realizar pagos rápidos y seguros desde el teléfono.

La financiación en 6 cuotas sin interés también permite que más personas puedan renovar su dispositivo y disfrutar de esta tecnología, algo que hasta hace poco solo estaba disponible en equipos mucho más caros.

¿Por qué es relevante esta oferta?

Democratiza el acceso al NFC, función cada vez más usada en pagos digitales.

Precio competitivo: su costo en pesos es uno de los más bajos con esta tecnología.

Financiación cómoda, ideal en contextos económicos difíciles.

Permite a usuarios acceder a una experiencia casi premium sin romper el presupuesto.

Con el Moto G15, Motorola abre la puerta a más gente para ingresar al uso cotidiano de tecnología moderna. Es una apuesta clara para acercar funciones clave a quienes buscan eficiencia, conectividad y buen precio.