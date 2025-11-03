Microsoft firma un contrato de 9.700 millones de dólares con IREN para adquirir chips de Nvidia

FOTO DE ARCHIVO: Imagen del logotipo de Microsoft en Hannover, Alemania

ers) -El propietario y operador de centros de datos IREN dijo el lunes que ha firmado un contrato de servicios en la nube de casi 9.700 millones de dólares con Microsoft para proporcionar al gigante tecnológico acceso a los procesadores GB300 de Nvidia durante un periodo de cinco años.

La medida es un nuevo intento de Microsoft de impulsar la inteligencia artificial y la infraestructura de centros de datos en un momento en que la demanda de IA está superando la capacidad de la nube en las grandes empresas tecnológicas.

Las acciones de IREN se revalorizaban cerca de un 18% antes de la apertura del mercado tras el anuncio, y la empresa también llegó a un acuerdo con Dell Technologies para adquirir los chips y equipos auxiliares por unos 5.800 millones de dólares.

IREN espera que los procesadores GB300 se instalen por fases hasta 2026 en su centro de 750 megavatios de Childress, en Texas, y ha informado que su contrato con Microsoft incluye un pago anticipado del 20%.

