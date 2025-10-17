Vuelve el Nokia 6131: así es el modelo 2025 "hecho en Argentina", según la Inteligencia artificial

El celular Nokia 6131 fue un ícono de diseño y prestaciones a mediados de la década del 2000. Un relanzamiento hipotético este año bajo un esquema de producción en Tierra del Fuego debería honrar su espíritu "clamshell" de alta calidad, incorporando la tecnología moderna y adaptándose a la demanda de "teléfonos menos distractores". Así lo indicó la Inteligencia artificial ante la consulta sobre un modelo 2025 “hecho en Argentina”, que nos reveló con imágenes generadas en tiempo real.

Como bien explica la IA Gemini, el Nokia 6131 se lanzó internacionalmente a principios de 2006 y llegó a Argentina poco después, en la época de oro de los feature phones (teléfonos con funciones, pero sin sistema operativo de smartphone avanzado). “Fue uno de los celulares con tapa más deseados. Su característica distintiva era el mecanismo de apertura automática (un botón lateral que abría la tapa de golpe), que era percibido como premium y futurista”, agregó el asistente virtual, en su repaso histórico.

Luego, el chatbot de Google consideró sobre el famoso celular de Nokia: “Se destacaba por tener una pantalla principal de 16 millones de colores (una alta densidad para la época) y una pantalla externa de 262 mil colores. Era perfecto para ver quién llamaba o controlar la música sin abrir el teléfono”.

Con estas características, siguiendo la reseña de Gemini, el dispositivo se posicionó como: “Un equipo de gama media-alta, elegido por aquellos que buscaban un teléfono elegante, confiable (Nokia) y con buenas capacidades multimedia (reproductor de MP3, radio FM, cámara de 1.3 MP), pero que aún no se inclinaban por los 'smartphones' Symbian de la serie N (como el N73 o N95). Fue un gran producto para las ofertas de recambio de las operadoras (Movistar, Personal, CTI/Claro)”.

Cómo sería el Nokia 6131 modelo 2025 "hecho en Argentina", según Gemini

"El objetivo de un Nokia 6131 (2025) fabricado localmente sería ofrecer un dispositivo premium y nostálgico que funcione como un "smartphone minimalista" para quienes buscan limitar la distracción, pero sin renunciar a la conectividad esencial", apuntó el chatbot y armó una lista de diferencias, junto a todas las novedades técnicas que sumaría.

El Nokia 6131 fue uno de los celulares con tapa más deseados por una pantalla externa de 262 mil colores.

Diseño y materiales: "Homenaje a la nostalgia"

Factor de Forma Original: Clamshell con tapa y botón lateral de apertura automática. Modelo 2025: Clamshell ultra-fino, con el mismo botón de apertura automática modernizado (activado por presión haptica).

Materiales Original: Plástico de alta calidad. Modelo 2025: Aluminio aeronáutico reciclado para el chasis y policarbonato mate para las carcasas (inspiración en colores de la Patagonia: Negro Mate, Rojo Fuego, Azul Glaciar).



Pantalla externa Original: TFT de 1.36 pulgadas, 262K colores (para hora, batería y notificaciones básicas). Modelo 2025: OLED de 1.8 pulgadas (siempre encendida - Always-On Display). Muestra notificaciones esenciales, widgets de música y permite pagos NFC.

Pantalla interna Original: TFT de 2.2 pulgadas, 16M colores, resolución QVGA (320x240). Modelo 2025: Plegable flexible OLED de 6.8 pulgadas (2400x1080p, 120Hz). Un verdadero smartphone plegable que, al cerrarse, se convierte en el 6131 clásico.



Especificaciones técnicas: "Smart & minimalista"

Sistema Operativo Android 14 "Go Edition" (Optimizada). Interfaz que simula el S40 clásico al estar plegado (solo apps esenciales y llamadas) y Android completo al estar abierto. Se prioriza un S.O. liviano para garantizar la fluidez en el ensamblaje local y reducir costos de componentes importados.

Procesador Snapdragon 4 Gen 2 o similar (enfocado en eficiencia energética). Garantiza rendimiento 5G estable sin incurrir en los costos de chips premium, cumpliendo con la necesidad de conectividad moderna.

Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C. NFC integrado (como el 6131 original) para pagos con Modo Contactless. Inclusión obligatoria del 5G para ser competitivo en 2025, aprovechando las ventajas de conectividad de la producción tecnológica en TdF.



Batería 4500 mAh (integrada), con carga rápida de 33W. Responde a una de las mayores demandas nostálgicas de Nokia: gran autonomía, compensando el alto consumo de las pantallas OLED.

Memoria 8 GB RAM / 128 GB Almacenamiento (expandible vía microSD). Un estándar de gama media moderno, siendo la expansión por microSD un guiño a la tradición multimedia.

Cámara Dual: 50 MP (Principal) + 8 MP (Ultra Gran Angular). La cámara se usa principalmente con el teléfono cerrado (usando la pantalla externa como viewfinder), haciendo hincapié en la fotografía rápida sin distracciones.



El "espíritu argentino" en el Nokia 6131 modelo 2025