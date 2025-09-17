Muchos sabemos lo doloroso que es perder a un familiar o amigo y no poder compartir momentos importantes, como el nacimiento de un nieto o una boda. La Inteligencia artificial ahora ofrece una forma de imaginar esas instancias con Gemini, una herramienta de Google que permite crear fotos combinadas usando imágenes y descripciones detalladas. Esta novedad se viralizó en redes sociales por su facilidad de uso y porque no requiere ninguna suscripción.

Desde la app de Google, cualquier persona puede crear una imagen que nunca ocurrió, pero que ayuda a recordar a ese ser querido en fechas especiales o situaciones que se extrañan. Para empezar, es fundamental contar con una cuenta de Google y acceder a Gemini, ya sea desde el navegador de una computadora o mediante la aplicación disponible en la Play Store para dispositivos Android.

Iniciar sesión con Gmail es obligatorio para utilizar la plataforma. La elección de las fotografías es clave para lograr un montaje respetuoso y realista. Se recomienda seleccionar una foto actual personal, bien iluminada y preferentemente de cuerpo completo o un retrato claro, junto con una imagen nítida y digna del familiar fallecido. Es importante usar fotos propias para evitar complicaciones éticas o legales.

Un punto fundamental para obtener un buen resultado es redactar un "prompt" o descripción muy detallada para Gemini. Por ejemplo, describir la escena, el ambiente, la iluminación, la posición, la vestimenta y el estilo fotográfico deseado. Un ejemplo sugerido es: “Una foto estilo Polaroid donde aparezco abrazando a mi abuela en una sala luminosa, ambas personas sonríen y miran a la cámara. El fondo es neutro y la luz es cálida, como un flash en una habitación acogedora. No alterar ningún rasgo facial”.

La creación de imágenes mediante la IA Gemini requiere elegir fotos adecuadas y redactar instrucciones detalladas para alcanzar resultados realistas.

Las claves para crear buenas fotos con la Inteligencia artificial Gemini

Es vital evitar cualquier indicación que modifique los rostros o las expresiones para respetar la memoria del ser querido y conservar la autenticidad de la imagen. Además, se puede pedir un efecto vintage, artístico o fotorrealista según el gusto personal. Una vez cargadas las fotos y el prompt, solo queda enviar la solicitud y esperar que Gemini procese la información. Si el resultado no es el esperado, se puede ajustar la descripción y probar nuevamente.

La herramienta permite elegir estilos fotográficos variados, desde lo vintage hasta lo más realista. Para mejorar los resultados, se aconseja usar fotos con resoluciones y posiciones compatibles, inspirarse en descripciones que hayan funcionado en tendencias virales, y realizar varias pruebas para encontrar la mejor versión posible.