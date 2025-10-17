Cómo hacer que ChatGPT transcriba y resuma un video en 4 pasos

Aunque ChatGPT no “ve” ni escucha el video directamente, puede trabajar perfectamente con el texto, es decir: con la transcripción. Es ahí donde entra tu rol: extraer primero el contenido hablante del video, para luego pedirle a ChatGPT que lo resuma, destaque ideas clave, genere conclusiones o estructure un artículo basado en lo que allí se dijo. Lo esencial es saber qué pedirle y cómo alimentarlo con la información correcta.

Paso 1: conseguir la transcripción del video

Si el video tiene subtítulos disponibles (por ejemplo en YouTube), podés usar la función “Mostrar transcripción” que aparece en el menú de los tres puntos bajo el video. Copiás ese texto, idealmente limpiándolo (quitando marcas de tiempo, saltos de línea innecesarios) para que quede puro contenido.

Si no hay subtítulos automáticos, usás herramientas externas de transcripción como VOMO AI u otras que convierten el audio a texto con alta precisión. Esto garantiza que ChatGPT reciba material estructurado con el que puede trabajar.

Paso 2: limpiar y adaptar la transcripción

Antes de pegar el texto en ChatGPT, es bueno:

Eliminar marcas de tiempo, anotaciones como “[música]” o “[risas]”

Unir fragmentos correctamente

Dividir textos muy extensos en partes (especialmente si te supera el límite de caracteres de ChatGPT)

Esto asegura que al pedir el resumen, el modelo no se confunda ni elabore respuestas erróneas por texto “ruidoso”.

Paso 3: construir un prompt claro para ChatGPT

Ahora sí, pegás la transcripción en ChatGPT con instrucciones precisas como:

“Sos un editor profesional. Resumí este texto en 5 viñetas con los puntos clave, y agregá una conclusión de 2-3 frases. Texto: [tu transcripción].”

Algunas variaciones válidas:

“Destacá decisiones , acciones o datos relevantes .”

“Convertí este texto en un artículo breve para blog.”

“Transformá esto en notas estructuradas de reunión: puntos clave, tareas, responsables.”

Paso 4: verificar, ajustar y pedir mejoras

Revisá el resultado. ChatGPT puede omitir detalles, confundir nombres o resumir de forma ambigua. Si algo no cuadra, podés pedir:

Que profundice “este punto que omitiste”

Que reorganice como subtítulos

Que reduzca aún más el resumen o que lo adapte a un público específico

Consejos extra para mejores resultados

Si el video es muy largo, dividí la transcripción en fragmentos y hacé resúmenes parciales, luego pedí un resumen final combinando ambos.

Incluí en el prompt información de contexto: tema , objetivo , estilo preferido .

Evitá saturar con transcripción entera si solo te interesa una parte; podés indicar “ resumí del minuto 10 al 20 ”.

Herramientas como VOMO AI u otros servicios de voz a texto facilitan todo el proceso.

Así, en unos pocos pasos podés transformar cualquier video de YouTube, presentación o conferencia en un resumen claro y útil con ChatGPT como aliado.