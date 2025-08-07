Trump pide la dimisión del presidente ejecutivo de Intel

Imagen de archivo del presidente ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, durante una presentación en Taipéi, Taiwán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el jueves la dimisión inmediata del nuevo presidente ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, al considerar que es "altamente conflictivo" después de que surgieran dudas sobre sus vínculos con empresas chinas.

"No hay otra solución a este problema", dijo en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Las acciones de Intel bajaban un 3,8% antes de la apertura de los mercados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Intel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

En abril, Reuters informó de que Tan -él mismo o a través de fondos de riesgo que fundó o gestiona- ha invertido en cientos de empresas chinas, algunas de las cuales están vinculadas al ejército chino.

El presidente ejecutivo de Intel invirtió al menos 200 millones de dólares en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips entre marzo de 2012 y diciembre de 2024, según averiguó Reuters.

Con información de Reuters