Instagram suma controles para adolescentes en su plataforma

Las cuentas de adolescentes tendrán un control en relación a la edad del usuario.

Instagram anunció una actualización importante: las cuentas de adolescentes tendrán un control en relación a la edad del usuario. Desde ahora, estas cuentas estarán por defecto bajo una configuración equivalente a la clasificación cinematográfica PG-13, por lo que los usuarios menores de 18 años serán ubicados automáticamente en un perfil que limita la recomendación y visibilidad de contenido que se consideraría más adecuado para adultos.

A partir de esta medida los menores de edad no podrán cambiar esa configuración sin el permiso de un padre. Además, la plataforma incorpora una opción más estricta —llamada Contenido limitado— para familias que quieran un control aún mayor. Meta empezará a desplegar esta actualización de inmediato en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá y planea completar antes de fin de año (con disponibilidad global el año que viene).

Esta medida se apoya en varias mejoras tecnológicas y en retroalimentación recabada de miles de padres. Según la empresa, el objetivo es que la experiencia de un adolescente en la configuración 13+ sea equivalente, en términos de seguridad y límites, a ver una película PG-13: puede aparecer ocasionalmente lenguaje fuerte o contenido sugestivo, pero esas exposiciones serán lo más infrecuentes posible.

Los principales cambios que llegarán a Instagram

Cuentas restringidas: los adolescentes no podrán seguir ni interactuar con perfiles que publiquen contenido no apto o que usen nombres/biografías inapropiados.

Búsquedas filtradas: se bloquearán más términos sensibles, como “alcohol”, “sangre” o “marihuana”.

Recomendaciones seguras: el contenido inapropiado no aparecerá en Explorar, Reels, Feed o Historias, incluso si proviene de alguien seguido.

Mensajes directos protegidos: los links con material restringido no podrán abrirse.

IA adaptada: las respuestas de inteligencia artificial también estarán guiadas por el estándar PG-13.

La medida limita la recomendación y visibilidad de contenido que se consideraría más adecuado para adultos.

“Contenido limitado”: el nuevo modo para padres

Para las familias que deseen una experiencia aún más controlada, Instagram sumará una opción adicional llamada “Contenido limitado”, que filtrará todavía más publicaciones y eliminará los comentarios en las cuentas de adolescentes. En 2026, esta modalidad también aplicará límites extra a las conversaciones con IA.

Meta señaló que más del 95% de los padres encuestados considera útiles estas nuevas configuraciones, y prometió seguir recolectando feedback para mejorar la seguridad y el control parental dentro de la plataforma.