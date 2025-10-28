Eliminá tu cuenta de Instagram para siempre en 5 pasos

Una vez que solicites la eliminación, Meta te da un plazo de unos 60 días para arrepentirte.

Si estás pensando en dejar Instagram definitivamente, es importante saber que la red social no pone esa opción tan a la vista. Desde la aplicación solo permite desactivar la cuenta temporalmente, pero si querés borrar tu perfil para siempre, el proceso es un poco más complicado. En esta nota te explicamos paso a paso cómo hacerlo, ya sea desde el Centro de cuentas de Meta o desde la página de eliminación clásica de Instagram.

Antes de empezar, tené en cuenta que una vez que solicites la eliminación, Meta te da un plazo de unos 60 días para arrepentirte. Durante ese tiempo, si no volvés a iniciar sesión, la cuenta y todo su contenido se borrarán definitivamente. Pero si entrás de nuevo, el proceso se cancela automáticamente. Por eso, asegurate de hacer una copia de tus fotos y videos si querés conservarlos antes de cerrar tu cuenta.

Eliminar tu cuenta desde el Centro de cuentas de Meta

La forma más directa para eliminar tu Instagram en 2025 es a través del Centro de cuentas de Meta, donde ahora se concentran la mayoría de las opciones de configuración.

Entrá a accountscenter.instagram.com. En el menú de Configuración de la cuenta, seleccioná Datos personales. Luego, tocá en Propiedad y control de la cuenta. Elegí la opción Desactivación o eliminación. Seleccioná tu cuenta de Instagram, presioná Eliminar cuenta y seguí las instrucciones.

El sistema te pedirá tu contraseña y una razón para borrar tu perfil (podés elegir “Otro motivo” si preferís no explicarlo). Una vez confirmada la decisión, la cuenta quedará marcada para su eliminación definitiva.

El enlace clásico para borrar tu cuenta

Instagram todavía mantiene activa su vieja página para eliminar cuentas. Podés acceder desde este enlace directo: instagram.com/accounts/remove/request/permanent

Si ya estás logueado, solo deberás indicar el motivo de tu salida, ingresar tu contraseña y hacer clic en Eliminar cuenta. La plataforma te mostrará una fecha exacta en la que tu perfil desaparecerá por completo, junto con tus fotos, likes, comentarios y mensajes.

Borrar tu cuenta de Instagram no es algo que se pueda revertir fácilmente, así que pensalo bien. Si simplemente necesitás un descanso, la desactivación temporal sigue siendo una opción más flexible.