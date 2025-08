¿Cuál es la nueva función de Instagram que vulnera la privacidad?

Cómo Instagram vulnera la privacidad

La privacidad digital es una enorme preocupación en los usuarios porque muchos buscan cuidar los datos que se exponen sobre sus vidas y quiénes tienen acceso a ellos. Algo que puso en juego con Instagram con una nueva actualización que para muchos fue considerada invasiva, debido a que obliga a tomar ciertas precauciones con las acciones que se llevan a cabo.

Las aplicaciones que se instalan en los celulares advierten que necesitan tomar algunos datos privados para funcionar de manera correcta, y dentro de ellas aclaran qué opciones se encuentran disponibles para que el uso de las mismas no deje ningún tipo de huella digital. O en el peor de los casos para que determinada información no quede expuesta para cada usuario que se encuentre con el perfil. A veces, es un descuido y en otra las actualizaciones son las que generan una vulnerabilidad.

Cómo Instagram vulnera la privacidad

"Instagram anuncia la nueva pestaña de 'Amigos' en Reels: “muestra un nuevo Feed con el contenido que tus amigos han dado like, comentado, reposteado o creado", expresó Maruo Albornoz, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Cada persona que se encuentre con el video va a poder saber lo que sus contactos realizaron. Algo que generó varias críticas. "Noo, tengo que borrar la cuenta", expresó un hombre.

"¿No saben lo que es basta?", agregó una mujer. "No se podrá dar like tranquilamente", se sumó un tercero. No obstante, hay un detalle que desde Meta decidieron incluir antes de que los comentarios comiencen a agolparse de forma masiva. “Podrás: Ocultar tus likes, comentarios y reposts. Silenciar los likes, comentarios y reposts de personas específicas que seguís”, señalaron. De esta manera, el que quiera tendrá la opción de ser visible y los que no podrán quedarse en el anonimato.

Lo mismo sucedió hace poco con la función de "Maps" en la que por un error, Instagram compartía la ubicación exacta de las personas. En algunos casos señalaba el bar donde se encontraba, pero en otros daba acceso a información sensible como es el domicilio. Datos que estaban disponibles con solo darle seguir a la cuenta. Un descuido que fue rápidamente solucionado.

¿Cuáles son las redes sociales más usadas en la Argentina?

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la consultora Analogías, se pudo determinar una tendencia sobre las redes sociales que más se consumen en la Argentina. El resultado final expone una sorpresa porque se trata de una plataforma que para muchos se encuentra en el olvido.

En el primer lugar del ranking es posible apreciar que Facebook tiene el 35% de la atención, de las personas que rondan en una franja de edad entre los 30 y 40 años, mientras que Instagram se ubica como segundo. El tercer puesto es para YouTube, X (Ex Twitter) se conformó con un cuarto escalón y TikTok para sorpresa de varios es la quinta más usada. En este caso, se determinó que disponen del público más joven, ya que el mismo se encuentra entre los 16 y 29 años.