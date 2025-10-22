Personalidades de derecha y pioneros tecnológicos de EEUU piden que se prohíba la IA superinteligente

FOTO DE ARCHIVO: El estratega político estadounidense Steve Bannon pronuncia un discurso en la segunda Conferencia Anual de Estudiantes Conservadores y Republicanos 2025 de la Universidad de Harvard en el hotel The Charles de Cambridge, Massachusetts

ters) -Un grupo que incluye a personalidades de derechas de los medios de comunicación estadounidenses, como Steve Bannon y Glenn Beck, firmó un comunicado que pide que se prohíba el desarrollo de la inteligencia artificial superinteligente hasta que el público lo exija y la ciencia allane un camino seguro, según los organizadores de la iniciativa sin ánimo de lucro.

La propuesta, firmada también por los pioneros de la tecnología Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, es la más reciente organizada por Future of Life Institute, que durante más de una década ha planteado su preocupación por el riesgo que, afirma, las máquinas inteligentes suponen para la humanidad.

El instituto, fundado en 2014, contó en sus inicios con el apoyo de Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, y Jaan Tallinn, programador de software e inversor tecnológico.

Muchos en la industria tecnológica y el Gobierno de Estados Unidos se han opuesto a estas pausas, argumentando que estas preocupaciones son injustificadas y socavan la innovación y el crecimiento económico.

Aun así, el apoyo de figuras como Bannon refleja un malestar potencialmente creciente por la IA entre la derecha populista en un momento en el que muchos con vínculos con Silicon Valley desempeñan papeles influyentes en la administración republicana del presidente estadounidense Donald Trump.

Steve Bannon y Glenn Beck no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Otros firmantes del comunicado son el cofundador de Apple Steve Wozniak, la expresidenta de Irlanda Mary Robinson y el fundador de Virgin Group Richard Branson, dijo el instituto.

