Las campanas extractoras son uno de los electrodomésticos más útiles en la cocina. No solo permiten mantener el espacio libre de olores y vapores, sino que también juegan un papel fundamental en la mejora de la calidad del aire en el hogar. Estos aparatos, que muchas veces pasan desapercibidos, tienen una gran importancia en la salud y el confort dentro de la casa. En este artículo, vamos a explorar cómo las campanas extractoras funcionan, los beneficios que aportan al ambiente y cómo elegir la adecuada según las necesidades de cada cocina.

¿Qué son las campanas extractoras y cómo funcionan?

Las campanas extractoras sirven para eliminar los humos, vapores y olores generados al cocinar. Están instaladas en la parte superior de las cocinas, justo sobre las hornallas o la estufa, y tienen la capacidad de aspirar el aire cargado de grasa, humo y partículas. Al encender la campana, un ventilador interno succiona el aire y lo filtra mediante un sistema de filtros (en su mayoría, filtros de carbón o metal) antes de expulsarlo al exterior o recircularlo dentro del ambiente, dependiendo del tipo de campana.

El funcionamiento básico de una campana extractora incluye tres componentes clave: el motor, los filtros y la salida de aire. El motor genera la succión que atrae los vapores hacia los filtros, que son los encargados de capturar las partículas de grasa y los olores. Una vez filtrado el aire, este se puede expulsar fuera de la vivienda o purificar y devolverlo al interior de la cocina, dependiendo de si la campana es de evacuación o de recirculación.

La instalación de estas campanas ha evolucionado con el tiempo, permitiendo opciones más eficientes y silenciosas, adaptándose a la estética de las cocinas modernas. Además, muchas campanas de gama media y alta (como pueden ser las campanas Tst, Whirlpool, Fischer y DeLonghi) están equipadas con tecnología avanzada que mejora su capacidad de absorción y filtrado, garantizando una calidad de aire superior en el ambiente.

¿En qué nos beneficia tener una campana extractora?

El principal beneficio de tener una campana extractora en la cocina es la mejora en la calidad del aire. Al cocinar, se liberan sustancias como el humo, las partículas de grasa, el dióxido de carbono, y en algunos casos, compuestos químicos peligrosos que pueden generar malestar o contribuir a problemas respiratorios a largo plazo. Una campana extractora eficiente elimina estos contaminantes, creando un entorno más saludable y cómodo dentro del hogar.

La exposición prolongada a estos contaminantes no solo afecta la respiración, sino que también puede irritar los ojos y la piel. Esto es particularmente importante en hogares donde conviven personas con problemas respiratorios, como asma o alergias. Al reducir la cantidad de partículas nocivas en el aire, se previene el agravamiento de estos síntomas y se garantiza un ambiente más seguro para los miembros de la familia.

Además, las campanas extractoras ayudan a mantener el aire libre de olores de cocina, como los de frituras, pescado, o especias fuertes. Esto es especialmente relevante en viviendas de espacio reducido o en departamentos donde los olores pueden trasladarse fácilmente a otras áreas como dentro de la heladera No Frost Samsung. El uso de una campana extractora también previene que la grasa se acumule en las paredes y techos de la cocina, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento del espacio.

Tipos de campanas extractoras: ¿cuál es la mejor opción?

Al elegir una campana extractora, es importante considerar tres factores clave: el tamaño de la cocina, el estilo de cocción y las características de la campana. No es suficiente con elegir cualquier modelo: cada tipo de campana está diseñado para adaptarse a situaciones específicas.

Por ejemplo, las campanas de pared son ideales para cocinas grandes donde la estufa está ubicada cerca de una pared. Son muy efectivas para espacios amplios, ya que su capacidad de succión es alta. Este tipo de campana es más recomendable si cocinas frecuentemente con sartén o freidoras, ya que absorberá eficientemente los vapores y los olores.

Si tu cocina es de diseño abierto o tienes una isla central, las campanas de isla son la mejor opción. Este tipo de campana no solo cumple con su función de extracción, sino que también aporta un toque estético. Además, suelen contar con motores de alta potencia para adaptarse a la mayor cantidad de espacio que deben cubrir. Es recomendable optar por modelos que tengan un buen nivel de filtración para evitar que los olores se esparzan por el resto de la casa.

Las campanas integradas, que se ocultan dentro de los muebles de cocina, son perfectas para quienes priorizan la estética y prefieren no tener equipos visibles. Sin embargo, son menos potentes que las de pared o isla. Asegúrate de elegir una con un buen sistema de recirculación si no puedes instalar un conducto de salida de aire al exterior.

Por último, las campanas telescópicas son una excelente opción para cocinas pequeñas, ya que se extienden solo cuando es necesario y se guardan cuando no se usan. Son ideales para quienes tienen poco espacio y buscan una opción que no invada demasiado la vista ni ocupe mucho lugar.

¿Cuál elegir? Tst, Fischer Whirlpool y DeLongui

En el mercado actual, las campanas Tst se destacan por su alta eficiencia de filtrado y tecnología silenciosa. Este modelo es reconocido por su excelente relación calidad-precio, ya que ofrece un diseño moderno y materiales duraderos, a la vez que se adapta bien a cocinas de diferentes tamaños. Las campanas Tst cuentan con un sistema de filtración avanzado que captura no solo los vapores, sino también las partículas más finas, lo que asegura una mayor purificación del aire.

Además, las campanas Tst son fáciles de mantener gracias a sus filtros accesibles y reemplazables. Los modelos cuentan con motores de bajo consumo energético, lo que las hace más eficientes en términos de consumo eléctrico. Esto es ideal para quienes buscan una solución que sea tanto efectiva como económica a largo plazo.

Sin embargo, además de las campanas Tst, existen otras opciones en el mercado que también brindan buenos resultados. La campana Fischer, por ejemplo, ofrece una gama variada de modelos con una excelente potencia de succión y un diseño estilizado, ideal para cocinas modernas. La campana Whirlpool, por su parte, destaca por su tecnología avanzada en filtros de carbón, que eliminan los olores de manera muy eficaz. También, modelos como los de DeLonghi son conocidos por su robustez y tecnología anti-humo, lo que los hace ideales para quienes cocinan con mucha frecuencia.

Qué considerar a la hora de elegir una campana extractora

Elegir la campana extractora adecuada implica tener en cuenta una serie de factores clave. El tamaño de la cocina es uno de los aspectos más importantes a considerar, ya que determinará el tipo y la capacidad del aparato que necesitarás. Para cocinas más grandes, se recomienda una campana con mayor potencia, que pueda cubrir un área más extensa. Por el contrario, en cocinas más pequeñas, una campana con menor capacidad podría ser suficiente.

Además, es fundamental evaluar el tipo de cocción que realizamos. Si se utilizan muchas sartenes o parrillas, una campana con un motor más potente y filtros de alta calidad será ideal. En cambio, si las comidas son más simples y con menos emisión de vapores, una campana de menor capacidad puede ser suficiente.

Otro punto a tener en cuenta es el tipo de filtro. Existen filtros de carbón, que son excelentes para eliminar los olores, y filtros metálicos, que se encargan de captar las partículas de grasa. Es recomendable elegir una campana con filtros intercambiables y de fácil mantenimiento para asegurar su durabilidad y eficiencia a largo plazo