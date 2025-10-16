Cinco trucos ideales para maximizar la eficiencia de tu heladera

La eficiencia energética depende tanto de la tecnología del equipo como de los hábitos de uso. Detalles como su ubicación, la limpieza o la organización interna pueden marcar la diferencia entre un funcionamiento óptimo o un consumo excesivo. Aplicar estos consejos mejora el desempeño diario y reduce el impacto en la factura eléctrica.

1. Ubicación estratégica y ventilación

La heladera debe colocarse lejos de fuentes de calor como hornos, radiadores o ventanales soleados. Es importante dejar espacio libre alrededor: al menos 5 cm en los laterales y 10 cm en la parte trasera para permitir la correcta disipación del calor. Una mala ubicación puede aumentar el esfuerzo del motor y el gasto de energía.

2. Limpieza periódica de rejillas y bobinas

El polvo acumulado en la parte trasera o en la base reduce la capacidad del equipo para liberar calor. Por eso, se recomienda limpiar las rejillas o bobinas cada tres a seis meses con una aspiradora o cepillo suave. Este mantenimiento preventivo ayuda a que el compresor trabaje con menor esfuerzo.

3. Ajustá las temperaturas con criterio

La temperatura ideal para conservar alimentos frescos está entre 3 °C y 5 °C, mientras que el freezer debe mantenerse cerca de –18 °C. Configuraciones más frías no implican mayor conservación y sí elevan el consumo eléctrico.

4. Evitá abrir la puerta innecesariamente

Cada apertura permite que el aire caliente ingrese y obliga al sistema a estabilizar la temperatura interna. Planificá lo que necesitás antes de abrir la puerta y asegurate de cerrarla bien para evitar pérdidas de frío.

5. Organización interna inteligente

Evitar la sobrecarga o el vacío total. Lo ideal es mantener el interior ocupado entre 70 % y 80 % de su capacidad, lo que favorece una circulación pareja del aire frío. Si la heladera está muy vacía, colocar botellas con agua ayuda a estabilizar la temperatura.

Cuidar la eficiencia de la heladera no solo beneficia el rendimiento del equipo, sino también el consumo energético del hogar. Adoptar estos pequeños hábitos de mantenimiento y organización que menciona Samsung puede extender la vida útil del electrodoméstico y aportar a un uso más sustentable de la energía en casa.