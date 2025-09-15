Valorant Champions Paris: cuándo es y todo lo que tenés que saber

El mundial de Valorant aterriza por primera vez en París, listo para definir qué equipo se coronará campeón global y quién será el nuevo MVP de la temporada. El Champions Paris 2025 cierra un año de rivalidades y grandes remontadas, llevando el espectáculo de eSports a un nuevo nivel en Europa.

Cómo se clasifican los equipos

No cualquiera llega a Champions:

Ocho equipos aseguraron su lugar al ubicarse entre los dos mejores de sus respectivas ligas internacionales.

Otros ocho lograron el pase por su acumulado de puntos durante toda la temporada, garantizando que sólo los más regulares y fuertes estén en la máxima cita.

Esto significa que la élite del competitivo mundial estará presente en la capital francesa, lista para escribir una nueva página en la historia de Valorant.

Formato y fechas: del grupo a la gloria

El torneo arranca con la Fase de Grupos del 12 al 22 de septiembre.

Se dividen los 16 equipos en cuatro grupos, cada uno con un representante de las principales ligas internacionales.

El formato es de doble eliminación: cada equipo tiene dos chances antes de quedar eliminado.

Solo los dos mejores de cada grupo avanzan a los Playoffs.

Los Playoffs se jugarán del 25 de septiembre al 5 de octubre:

Ocho equipos en una llave de doble eliminación.

Series al mejor de 3 hasta llegar a las semifinales y la gran final, que será al mejor de 5 mapas.

La gran final mundial de Valorant Champions Paris se disputará el 5 de octubre, donde un equipo levantará el trofeo y un jugador se consagrará como MVP.

Calendario, drops y Pick’Ems: cómo participar y ganar premios

El evento ofrece mucho más que partidos:

Pick’Ems renovado: podés predecir resultados de la Fase de Grupos (del 4 al 12 de septiembre) y Playoffs (del 22 al 25 de septiembre) en la web oficial o dentro del juego. Las mejores predicciones ganan recompensas y podés competir en facciones lideradas por streamers famosos.

Drops exclusivos para quienes sigan las partidas en directo: Título “OUI, CHEF” del 12 al 29 de septiembre Grafiti especial el 3 y 4 de octubre Tarjeta de jugador exclusiva el 5 de octubre en la final



No faltará la presentación de la colección Champions 2025, con skins y objetos temáticos, y la expectativa por el nuevo MVP que recibirá un brazalete único.

Dónde ver Valorant Champions Paris 2025

Todas las partidas se transmitirán en vivo a través de los canales oficiales de Valorant Esports en Twitch y YouTube. Además, habrá costreamings y contenido especial con los principales creadores de Latinoamérica y el mundo.

El Champions Paris promete emociones, show y grandes sorpresas para la comunidad gamer. ¿Listo para alentar a tu equipo y participar de los premios?