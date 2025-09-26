Un videojuego exclusivo de Xbox llega a PS5

El juego promete aprovechar las capacidades de la PS5 gracias a la integración total con el mando DualSense.

Microsoft Flight Simulator 2024, uno de los simuladores de vuelo más realistas del mercado, finalmente llegará a PlayStation 5 el 8 de diciembre de 2025. Será la primera vez que la franquicia se estrene en la consola de Sony, lo que marca un hito para los fanáticos de la aviación virtual. Además, quienes reserven las ediciones Deluxe, Premium Deluxe o Aviator podrán acceder de manera anticipada a partir del 3 de diciembre.

El juego desarrollado por Asobo Studio promete aprovechar al máximo las capacidades de la PS5 gracias a la integración total con el mando DualSense: gatillos adaptativos que simulan superficies y fases de vuelo, audio 3D desde el altavoz, controles giroscópicos, barra de luz y panel táctil personalizable. Con esto, la experiencia no solo se centra en el realismo gráfico y la física de vuelo, sino también en la inmersión háptica y sonora que distingue a la consola de Sony.

Los cambios en la versión de PS5

Uno de los grandes atractivos de esta versión será la variedad de aviones. Microsoft Flight Simulator 2024 incluirá más de 125 aeronaves altamente detalladas, que abarcan distintos tipos de vuelo:

Ultraligeros para iniciarse en la simulación.

Jets ejecutivos pensados para largas distancias.

Helicópteros con misiones dinámicas.

eVTOL y dirigibles para experiencias futuristas.

Aviones de pasajeros que recrean rutas comerciales reales.

Nuevos modos de juego y VR en camino

Microsoft confirmó que ya trabaja en la compatibilidad con PS VR2.

El título también incorpora un sistema de carrera profesional, con misiones que amplían la jugabilidad: extinción de incendios, búsqueda y rescate, agricultura, construcción aérea, además de desafíos de aterrizaje, rallys y la nueva Challenge League. En paralelo, Microsoft confirmó que ya trabaja en la compatibilidad con PS VR2, lo que permitirá vivir la experiencia en realidad virtual con un nivel de inmersión todavía más alto.

Con esta llegada a PS5, Microsoft Flight Simulator 2024 amplía su público más allá del ecosistema de PC y Xbox, consolidándose como uno de los simuladores más completos y ambiciosos de la historia. La fecha está marcada: en diciembre, los cielos virtuales se abrirán también para los usuarios de PlayStation.