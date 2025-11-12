Ubisoft regala este increíble videojuego de mundo abierto

Desde el 13 de noviembre de 2025, cualquier jugador puede reclamar el juego de forma gratuita.

Ubisoft está de festejo: la compañía celebra los cinco años de Ubisoft Connect regalando uno de sus títulos más reconocidos, Immortals Fenyx Rising, a todos los usuarios de PC. Desde el 13 de noviembre de 2025, cualquier jugador puede reclamar el juego de forma gratuita a través de la Ubisoft Store o del cliente Ubisoft Connect, y el título quedará vinculado para siempre a su cuenta.

Este regalo forma parte de la conmemoración del lanzamiento de Ubisoft Connect, la plataforma que en 2020 reemplazó a Uplay y unificó los servicios online de la empresa. En estos cinco años, el ecosistema de Ubisoft creció con funciones clave como la progresión cruzada, el juego entre plataformas y los logros sincronizados con tiendas como Steam y Epic Games Store, consolidándose como un espacio central para los fanáticos de la marca.

¿Qué ofrece Immortals Fenyx Rising?

El Immortals Fenyx Rising es una aventura de acción en mundo abierto ambientada en un mundo estilizado inspirado en la mitología griega. El protagonista es Fenyx, una heroína o héroe alado que debe rescatar a los dioses del Olimpo tras la amenaza del titán Tifón. La dinámica combina combates cuerpo a cuerpo y aéreos, resolución de puzles, exploración libre por siete regiones distintas, y guiños evidentes a juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild en su estilo de diseño abierto.

Además, el relato es narrado con humor por los dioses Zeus y Prometeo, lo que le da un tono ligero y divertido. El juego no es una edición básica: cuenta con contenidos adicionales, DLCs como “Myths of the Eastern Realm” y “The Lost Gods”, lo que suma valor aún en esta versión que se regala.

Para Ubisoft, esta promoción cumple varios objetivos: agradecer a su comunidad, captar nuevos jugadores en PC y reforzar el ecosistema de Ubisoft Connect como plataforma central. Según la compañía, millones de jugadores acceden cada mes al servicio. Por parte de los usuarios, es una gran chance de hacerse con un título sólido sin costo, y al mismo tiempo explorar el ecosistema de Ubisoft (progresión cruzada, juego entre plataformas, logros unificados) que suma cada vez más relevancia.

El Immortals Fenyx Rising es una aventura de acción en mundo abierto ambientada en un mundo inspirado en la mitología griega.

Cómo reclamar el juego