ROG Ally y ROG Ally X: llegan a Argentina en octubre

ASUS, una de las marcas más influyentes en el mundo del hardware, confirmó la llegada a Argentina de sus esperadas consolas portátiles ROG Ally y ROG Ally X. El anuncio coincide con el lanzamiento global, previsto para el 16 de octubre de 2025.

En nuestro país, ambas consolas estarán disponibles desde ese mismo mes, aunque todavía no se comunicaron los precios oficiales ni la fecha exacta de comercialización. A esperar un poco más.

¿Qué traen de nuevo?

Diseñadas para ofrecer una experiencia de juego portátil de alto nivel, las consolas incluyen:

Compatibilidad con miles de títulos Xbox, gracias al nuevo Programa de Compatibilidad Portátil.

Procesador con NPU integrada en la ROG Ally X, que permite: Auto SR (Super Resolución Automática) Clips automáticos con momentos destacados usando inteligencia artificial.

Pantalla de alta tasa de refresco, ideal para juegos exigentes.

Diseño ergonómico y liviano, con batería optimizada, para evitar fatiga o molestias en las manos y muñecas.

Un adelanto en la Gamescom 2025

Ambos modelos ya causaron sensación en la feria Gamescom 2025, celebrada en Alemania. Allí, los asistentes pudieron probar las consolas junto con la nueva línea de laptops ASUS ROG, enfocadas en potencia y diseño para gamers.

Con este lanzamiento, ASUS busca competir directamente con dispositivos como la Steam Deck y la Nintendo Switch, ofreciendo mayor rendimiento y nuevas funciones basadas en IA.

¿Vale la pena esperar?

Si sos fan de los videojuegos portátiles y querés un equipo capaz de correr títulos exigentes con buena autonomía, la ROG Ally X se perfila como una opción premium. Para quienes buscan una experiencia sólida sin tantos extras, la ROG Ally estándar podría ser suficiente.