Red Dead Redemption llega a Netflix: fecha y cómo descargarlo

Uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos finalmente aterriza en el móvil. Red Dead Redemption, el clásico del lejano oeste creado por Rockstar Games, se podrá jugar en iOS y Android a partir del 2 de diciembre, integrado en el catálogo de juegos de Netflix. Sí: con solo tener una suscripción activa a la plataforma, vas a poder descargarlo gratis desde la App Store o la Play Store y disfrutarlo sin pagar un peso extra.

La llegada de Red Dead Redemption al celular marca un movimiento fuerte tanto para Rockstar como para Netflix, que continúa ampliando su apuesta por los videojuegos premium dentro de su servicio. Además, la versión móvil no solo incluye el juego base tal como lo conocimos en 2010, sino que también suma la expansión Undead Nightmare, donde los zombies invaden el salvaje oeste.

Un clásico moderno que hizo historia

Aunque Rockstar es mundialmente conocida por Grand Theft Auto, en 2010 sorprendió a todos con un título que mezclaba narrativa cinematográfica, personajes memorables y una jugabilidad impecable. Cabalgatas, tiroteos, duelos, persecuciones y el famoso lazo para capturar criminales formaron parte de una experiencia que homenajeaba a los grandes westerns de John Wayne y Clint Eastwood.

Red Dead Redemption fue un éxito total: tiene una calificación casi perfecta en Metacritic y está considerado como uno de los mejores juegos de acción y aventura jamás creados. Años más tarde llegó su secuela, Red Dead Redemption 2, otro título que se ganó un lugar entre los mejores de toda la historia. No es exageración: la crítica y los jugadores coinciden en que la saga está en la cima del gaming moderno.

En la Play Store ya se pueden ver imágenes que muestran cómo el juego fue adaptado para distintos tipos de pantallas, incluidas las más cuadradas de los teléfonos plegables. El registro previo ya está disponible y, como siempre en los juegos de Netflix, no hay compras internas ni publicidad.

El crecimiento del catálogo gamer de Netflix

Pese a haber cerrado su estudio propio de desarrollo, Netflix sigue sumando títulos de peso. Por el servicio ya pasaron la trilogía de GTA, Hades y otros hits como TMNT: Shredder's Revenge, Oxenfree, Moonlighter y Dead Cells. Los juegos pueden rotar igual que las series y películas, pero siguen siendo un plus enorme para quienes ya están suscriptos.

Con esta incorporación, los jugadores podrán disfrutar Red Dead Redemption en cualquier lado, sin consola y sin PC. Un clásico llega al bolsillo.