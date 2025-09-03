Nintendo Switch Online subirá de precio desde el 1 de octubre

Nintendo anunció un aumento en el costo de su servicio Switch Online para usuarios en Argentina a partir de octubre. La suba regirá desde el primero del próximo mes y aplicará tanto para renovaciones como nuevas suscripciones.

Los precios actualmente son:

Plan Individual por un mes: $5.699 ARS

Plan Individual por 3 meses: $9.299,00 ARS

Plan Individual por 12 meses: $13.999 ARS

Plan Familiar por 12 meses: $40.719,00 ARS

De momento se sabe que el Plan Individual por un mes aumentará un 23 %, mientras que los planes de 3 y 12 meses aún no tienen el porcentaje de aumento exacto. Cabe destacar que el Plan Familiar acepta hasta 8 personas.

Este aumento significa un incremento importante respecto al valor anterior. Nintendo justificó la medida citando “fluctuaciones en el mercado local y la inflación”.

¿Qué incluye la suscripción y cómo afecta a los usuarios?

Nintendo Switch Online ofrece acceso a juegos online, guardados en la nube, títulos clásicos de NES y SNES, y funciones exclusivas como el juego en grupo. El servicio es clave para quienes juegan títulos como Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing o algún lanzamiento de la icónica franquicia de Pokémon.

El aumento impacta especialmente en familias y grupos de amigos que comparten la cuenta, ya que el plan familiar permite hasta 8 usuarios.

Alternativas y recomendaciones

Para quienes buscan ahorrar, una opción es renovar la suscripción antes de la fecha de aumento. Aún queda poco menos de un mes para hacerlo. También se recomienda comparar los planes y considerar si el uso justifica el gasto anual. Tal vez es preferible apuntar a un juego en particular y pagar 1 o 2 meses, en lugar de todo el año. Si sos usuario frecuente de la Switch, el servicio sigue siendo esencial. Si jugás de manera ocasional, vale la pena evaluar la relación costo-beneficio.