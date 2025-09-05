Furor por Hollow Knight: Silksong, uno de los videojuegos más esperados del año

El universo gamer vivió una revolución con la llegada de Hollow Knight: Silksong, la esperada secuela del metroidvania desarrollado por Team Cherry. Apenas horas después de su estreno, Silksong superó el medio millón de jugadores simultáneos en Steam y sumó miles de reseñas muy positivas, confirmando su lugar como uno de los lanzamientos más importantes de 2025.

Silksong retoma la esencia de su antecesor, pero presenta una nueva protagonista, Hornet, y un mundo completamente inédito para explorar. La expectativa era altísima tras años de desarrollo y anuncios, y la recepción superó cualquier pronóstico.

¿Qué tiene de especial Silksong?

Varios factores explican el fenómeno Silksong:

Jugabilidad refinada : combina plataformas, exploración y combates desafiantes con controles precisos y nuevas habilidades para Hornet.

Un mundo nuevo : Pharloom, el reino a descubrir, está repleto de secretos, zonas ocultas y enemigos originales que amplían la mitología Hollow Knight.

Banda sonora y arte : el apartado artístico y musical vuelve a brillar, sumando atmósferas únicas que fascinan tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Actualizaciones constantes: Team Cherry confirmó que habrá actualizaciones y contenido extra en los próximos meses, manteniendo activa a la comunidad.

Récords y reacciones de la comunidad

En solo un día, Silksong se metió entre los juegos más jugados de Steam y fue tendencia en redes sociales como X (ex Twitter) y Discord. Los usuarios celebran especialmente la dificultad justa, el diseño de niveles y el respeto al espíritu original.

El fenómeno también se refleja en miles de reseñas “muy positivas”, consolidando a Silksong como uno de los títulos más influyentes del año y un imprescindible para los fans de los juegos de plataformas y acción. ¿Qué estás esperando para sumergirte en esta nueva aventura?