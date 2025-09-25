Furor por Hollow Knight: Silksong: cómo comprarlo por solo 100 pesos

Hollow Knight: Silksong se volvió furor entre los gamers desde que fue estrenado el pasado 4 de septiembre. Con millones de descargas en todo el mundo, la secuela del título lanzado originalmente en el 2017 fue tendencia en varios países, alabado tanto por la crítica especializada como por los jugadores en general. Si te interesa, este es el momento de comprarlo ya que a través del portal de Xbox podés comprarlo en tu PC por solo 100 pesos, un verdadero regalo.

Miles de reseñas positivas y más de medio millón de usuarios en simultáneo en Steam convirtieron a Silksong rápidamente en uno de los lanzamientos del 2025. El esperado Metroidvania desarrollado por Team Cherry retoma la esencia de su antecesor, pero presenta a su nueva protagonista Hornet en un mundo completamente inédito para explorar. Entre lo más destacado de Hollow Knight: Silksong se encuentra su diseño artístico, su banda sonora inmersiva y la profundidad de sus mecánicas, que combinan exploración, combate preciso y progresión no lineal.

Cómo descargar Hollow Knight: Silksong en Xbox a solo 100 pesos

Entrá a la Microsoft Store desde la consola o la web. Buscá Hollow Knight: Silksong. Seleccioná Comprar o Descargar (si lo tenés con Game Pass). El juego se instalará en tu biblioteca.

Requisitos para Hollow Knight: Silksong

Silksong funciona en Windows, macOS y SteamOS/Linux. Para jugar sin problemas, necesitás como mínimo un procesador de 64 bits, 4 GB de RAM, una tarjeta gráfica tipo GeForce GTX 560 Ti (1 GB) o equivalente, y al menos 8 GB de espacio libre en disco. Si buscás un rendimiento más sólido, lo recomendable es contar con un procesador i5, 8 GB de RAM y una placa GTX 1050 o Radeon R9 380.