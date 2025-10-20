EN VIVO
Gaming

Epic Games regala Amnesia: The Bunker: cómo descargarlo

La tienda de videojuegos Epic Games Store comenzó a ofrecer de forma gratuita Amnesia: The Bunker, el último título de terror de la saga desarrollada por Frictional Games. La oferta es válida hasta el jueves 23 de octubre de 2025, permitiendo añadir el juego sin costo a la biblioteca de tu cuenta.

20 de octubre, 2025 | 14.48

Para obtener Amnesia: The Bunker, solo necesitás una cuenta en Epic Games Store y seguir algunos pasos simples que detallamos a continuación. Una vez reclamado, el juego será tuyo para siempre, incluso después de que la oferta expire.

Esta entrega ha sido destacada por su atmósfera intensa, IA avanzada del enemigo y ambientación claustrofóbica que lo convierten en una de las mejores entregas de la franquicia de horror.

Cómo descargar gratis Amnesia: The Bunker

  1. Abrí la aplicación o la web de Epic Games Store e ingresá con tu cuenta (o creá una si no tenés).
  2. Dirigite al enlace del juego Amnesia: The Bunker (buscá por el nombre o accedé al banner de promociones).
  3. Hacé clic en “Obtener” o “Add to Library” y completá la descarga de forma gratuita. No se te cobrará nada.
  4. Podés instalar el juego cuando quieras; una vez agregado a tu biblioteca, queda disponible indefinidamente.

MÁS INFO

Qué incluye el juego y por qué vale la pena

Amnesia: The Bunker es un juego en primera persona de horror ambientado en una trinchera/subterráneo de la Primera Guerra Mundial. Tomás el rol de Henri Clément, un piloto atrapado en un búnker gigantesco lleno de túneles con una amenaza constante: un monstruo feroz llamado el “Stalker”.

El título destaca por:

  • IA reactiva del enemigo (el monstruo se adapta a tus movimientos).

  • Mundo semi-abierto con exploración, puzzles y tensión constante.

  • Ambientación sonora excepcional destinada a generar sustos y suspenso.

  • Valoraciones muy positivas de la crítica y jugadores.

Aunque la oferta es gratuita, conviene reclamarla antes de que finalice la fecha límite (23 de octubre). También, prestá atención al espacio requerido en disco y requisitos mínimos de sistema (aproximadamente 35 GB). Una vez añadido, podés aprovechar la promoción para sumarlo a tu biblioteca y decidir más tarde si lo jugás.

Trending
Youtube
YouTube cambia para siempre: las modificaciones de la plataforma de videos
Las más vistas