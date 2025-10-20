Para obtener Amnesia: The Bunker, solo necesitás una cuenta en Epic Games Store y seguir algunos pasos simples que detallamos a continuación. Una vez reclamado, el juego será tuyo para siempre, incluso después de que la oferta expire.

Esta entrega ha sido destacada por su atmósfera intensa, IA avanzada del enemigo y ambientación claustrofóbica que lo convierten en una de las mejores entregas de la franquicia de horror.

Cómo descargar gratis Amnesia: The Bunker

Abrí la aplicación o la web de Epic Games Store e ingresá con tu cuenta (o creá una si no tenés). Dirigite al enlace del juego Amnesia: The Bunker (buscá por el nombre o accedé al banner de promociones). Hacé clic en “Obtener” o “Add to Library” y completá la descarga de forma gratuita. No se te cobrará nada. Podés instalar el juego cuando quieras; una vez agregado a tu biblioteca, queda disponible indefinidamente.

Qué incluye el juego y por qué vale la pena

Amnesia: The Bunker es un juego en primera persona de horror ambientado en una trinchera/subterráneo de la Primera Guerra Mundial. Tomás el rol de Henri Clément, un piloto atrapado en un búnker gigantesco lleno de túneles con una amenaza constante: un monstruo feroz llamado el “Stalker”.

El título destaca por:

IA reactiva del enemigo (el monstruo se adapta a tus movimientos).

Mundo semi -abierto con exploración, puzzles y tensión constante.

Ambientación sonora excepcional destinada a generar sustos y suspenso .

Valoraciones muy positivas de la crítica y jugadores.

Aunque la oferta es gratuita, conviene reclamarla antes de que finalice la fecha límite (23 de octubre). También, prestá atención al espacio requerido en disco y requisitos mínimos de sistema (aproximadamente 35 GB). Una vez añadido, podés aprovechar la promoción para sumarlo a tu biblioteca y decidir más tarde si lo jugás.