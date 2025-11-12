Así es El 39, el videojuego argentino de terror que sucede en Constitución

El juego ya está disponible en Steam.

Una madrugada en Constitución, calles vacías y un objetivo desesperado: alcanzar el último colectivo de la línea 39. Así arranca El 39, el primer videojuego del estudio independiente argentino Bohemian Productions, que promete una experiencia de survival horror con sello local. Desarrollado por Ramiro Argente y Lucas Gomila, el juego ya está disponible en Steam y combina el terror clásico con una estética inspirada en la era PSX (PlayStation 1) y múltiples guiños a la cultura porteña.

El jugador encarna a un joven que, tras una fallida reunión de egresados, debe atravesar el barrio de Constitución en plena madrugada para volver a su casa. Sin embargo, un inquietante encuentro con un vendedor de medias desata una serie de sucesos cada vez más extraños. Cuando finalmente aparece el colectivo 39… pasa de largo, dejando al protagonista solo ante la oscuridad y los peligros del barrio.

Un homenaje al terror retro con identidad argentina

El 39 se presenta como un “terror pochoclero”, una mezcla entre los clásicos Silent Hill y Resident Evil con un toque irónico y bien argentino. Los escenarios recrean lugares emblemáticos de Buenos Aires, como una versión digital de Ugi’s, la icónica pizzería de bajo costo que forma parte del folclore urbano porteño.

La propuesta busca rescatar la estética visual de los videojuegos de los 90, apelando a la nostalgia de quienes crecieron con la primera PlayStation, pero con una historia arraigada en la experiencia cotidiana de cualquier porteño que haya esperado un bondi a la madrugada.

Según le contó Ramiro Argente a TN Tecno, la idea nació después de una noche similar: “Después de una juntada con amigos, esperábamos el colectivo y no llegaba. En ese momento pensamos: ¿y si no viene nunca? ¿Y si cuando llega, no nos para?”. De esa anécdota surgió la semilla de un juego de terror con sabor local.

El protagonista queda solo ante la oscuridad y los peligros del barrio.

Con su lanzamiento en Steam, El 39 ya se perfila como una de las propuestas indie más originales del año, llevando el terror a las calles porteñas con una impronta tan local como inquietante.