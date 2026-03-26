Aseguran que Xbox Game Pass será más barato y podría unirse a Netflix

Hay grandes posibilidades de un bundle entre Game Pass y Netflix.

Microsoft está evaluando una transformación profunda de Xbox Game Pass con el objetivo de hacerlo más accesible y competitivo. Según un informe reciente, la compañía analiza lanzar suscripciones más económicas e incluso avanzar en un paquete combinado con Netflix, en una jugada que recuerda al modelo de plataformas como Spotify o los servicios de telecomunicaciones.

La iniciativa surge en un contexto donde Game Pass viene aumentando sus precios de forma sostenida, lo que podría estar limitando la llegada de nuevos usuarios. Frente a esto, desde Xbox -bajo la dirección de Asha Sharma- buscan ampliar la base de jugadores con opciones más accesibles sin perder relevancia en el mercado del gaming por suscripción.

Planes más baratos y posible publicidad

Una de las alternativas que analiza Microsoft es sumar un nivel de suscripción más económico, posiblemente con anuncios. Este modelo ya fue probado con éxito por plataformas como Spotify y la propia Netflix, que lograron expandir su audiencia ofreciendo planes más baratos a cambio de publicidad o ciertas limitaciones.

La lógica es clara: reducir la barrera de entrada para captar nuevos usuarios, especialmente en mercados sensibles al precio. Aunque esto podría implicar recortes en beneficios premium —como lanzamientos día uno o catálogo completo—, permitiría que más jugadores prueben el servicio.

¿Un paquete Game Pass + Netflix?

Otro de los puntos más llamativos del informe es la posibilidad de un bundle entre Game Pass y Netflix. De hecho, el co-CEO de Netflix, Greg Peters, ya habría mantenido conversaciones con Xbox sobre esta opción.

Si se concreta, este tipo de paquete podría funcionar como una suscripción integral de entretenimiento, combinando videojuegos y streaming en un solo pago mensual. Es un modelo que ya se ve en otros sectores y que podría marcar tendencia dentro de la industria.

Hay grandes posibilidades de un bundle entre Game Pass y Netflix.

Qué cambia para los jugadores

Por ahora no hay anuncios oficiales, pero la dirección que evalúa Microsoft es clara: hacer de Game Pass un servicio más masivo. Esto podría traducirse en precios más flexibles, nuevos formatos de suscripción y alianzas estratégicas.

Sin embargo, también abre interrogantes sobre cómo se vería afectada la experiencia actual. ¿Habrá más restricciones? ¿Se mantendrán los beneficios premium? Todo indica que el futuro de Game Pass podría ser más accesible, pero también más segmentado.