Siempre esperada por la comunidad gamer, AGS Visa regresa con un formato renovado: escenarios más grandes, zonas interactivas y la inclusión de competencias como la AGS Cup. Si querés planificar tu visita, comprar entradas o saber qué experiencias te esperan, acá va toda la información clave.
¿Cuándo y dónde es el evento?
-
Fechas: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025.
-
Lugar: Tecnópolis, en Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.
-
Horarios:
-
Viernes 10 de octubre: desde las 14:00 hasta la medianoche.
-
Sábado 11 y domingo 12: a partir del mediodía, con cierre extendido por las noches.
-
Entradas y precios
Las entradas ya se pueden conseguir a través de plataformas oficiales, como TuEntrada.com, con distintas opciones: pases por día, abonos para varias jornadas y paquetes especiales con promociones de Visa y bancos asociados. Conviene comprarlas anticipadamente, ya que los cupos suelen agotarse rápido.
Qué vas a encontrar: lo más destacado
-
Escenarios multitudinarios con shows, presentaciones y paneles sobre gaming, tecnología y cultura pop.
-
La nueva AGS Cup, competencia de esports con los mejores equipos locales jugando en vivo ante el público.
-
Zonas de contenido para probar lo último en hardware, juegos nuevos, accesorios y productos gamer.
-
Espacios de interacción con la comunidad: concursos, stands de creadores, influencers, partidas abiertas y experiencias multijugador presenciales.
Consejos para disfrutar la experiencia
-
Elegí los días que más te interesen y revisá el cronograma de shows y torneos.
-
Comprá tus entradas con anticipación para no quedarte afuera.
-
Llegá temprano para recorrer todos los stands y actividades con tiempo.
-
Chequeá cómo llegar a Tecnópolis en colectivo, tren o auto y planificá tu regreso.
La AGS Visa 2025 promete convertirse en una fiesta gamer única en Argentina, ideal para fans de los videojuegos, la tecnología y el entretenimiento. Tres días de pura acción, torneos y novedades para no perderse.