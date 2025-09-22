Siempre esperada por la comunidad gamer, AGS Visa regresa con un formato renovado: escenarios más grandes, zonas interactivas y la inclusión de competencias como la AGS Cup. Si querés planificar tu visita, comprar entradas o saber qué experiencias te esperan, acá va toda la información clave.

¿Cuándo y dónde es el evento?

Fechas: viernes 10 , sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025.

Lugar: Tecnópolis, en Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

Horarios: Viernes 10 de octubre : desde las 14:00 hasta la medianoche. Sábado 11 y domingo 12 : a partir del mediodía, con cierre extendido por las noches.



Entradas y precios

Las entradas ya se pueden conseguir a través de plataformas oficiales, como TuEntrada.com, con distintas opciones: pases por día, abonos para varias jornadas y paquetes especiales con promociones de Visa y bancos asociados. Conviene comprarlas anticipadamente, ya que los cupos suelen agotarse rápido.

Qué vas a encontrar: lo más destacado

Escenarios multitudinarios con shows, presentaciones y paneles sobre gaming, tecnología y cultura pop.

La nueva AGS Cup, competencia de esports con los mejores equipos locales jugando en vivo ante el público.

Zonas de contenido para probar lo último en hardware, juegos nuevos, accesorios y productos gamer.

Espacios de interacción con la comunidad: concursos, stands de creadores, influencers, partidas abiertas y experiencias multijugador presenciales.

Consejos para disfrutar la experiencia

Elegí los días que más te interesen y revisá el cronograma de shows y torneos.

Comprá tus entradas con anticipación para no quedarte afuera.

Llegá temprano para recorrer todos los stands y actividades con tiempo.

Chequeá cómo llegar a Tecnópolis en colectivo, tren o auto y planificá tu regreso.

La AGS Visa 2025 promete convertirse en una fiesta gamer única en Argentina, ideal para fans de los videojuegos, la tecnología y el entretenimiento. Tres días de pura acción, torneos y novedades para no perderse.