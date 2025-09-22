EN VIVO
AGS Visa 2025: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

La feria gamer AGS Visa vuelve a Tecnópolis con su 11ª edición del 10 al 12 de octubre de 2025, prometiendo shows, esports, stands y muchas actividades para todos los fanáticos.

22 de septiembre, 2025 | 13.04

Siempre esperada por la comunidad gamer, AGS Visa regresa con un formato renovado: escenarios más grandes, zonas interactivas y la inclusión de competencias como la AGS Cup. Si querés planificar tu visita, comprar entradas o saber qué experiencias te esperan, acá va toda la información clave.

¿Cuándo y dónde es el evento?

  • Fechas: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025.

  • Lugar: Tecnópolis, en Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

  • Horarios:

    • Viernes 10 de octubre: desde las 14:00 hasta la medianoche.

    • Sábado 11 y domingo 12: a partir del mediodía, con cierre extendido por las noches.

Entradas y precios

Las entradas ya se pueden conseguir a través de plataformas oficiales, como TuEntrada.com, con distintas opciones: pases por día, abonos para varias jornadas y paquetes especiales con promociones de Visa y bancos asociados. Conviene comprarlas anticipadamente, ya que los cupos suelen agotarse rápido.

Qué vas a encontrar: lo más destacado

  • Escenarios multitudinarios con shows, presentaciones y paneles sobre gaming, tecnología y cultura pop.

  • La nueva AGS Cup, competencia de esports con los mejores equipos locales jugando en vivo ante el público.

  • Zonas de contenido para probar lo último en hardware, juegos nuevos, accesorios y productos gamer.

  • Espacios de interacción con la comunidad: concursos, stands de creadores, influencers, partidas abiertas y experiencias multijugador presenciales.

Consejos para disfrutar la experiencia

  • Elegí los días que más te interesen y revisá el cronograma de shows y torneos.

  • Comprá tus entradas con anticipación para no quedarte afuera.

  • Llegá temprano para recorrer todos los stands y actividades con tiempo.

  • Chequeá cómo llegar a Tecnópolis en colectivo, tren o auto y planificá tu regreso.

La AGS Visa 2025 promete convertirse en una fiesta gamer única en Argentina, ideal para fans de los videojuegos, la tecnología y el entretenimiento. Tres días de pura acción, torneos y novedades para no perderse.

