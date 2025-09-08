Se realizó el primer Congreso Esports Argentina

Paneles temáticos, workshops, espacios de networking y charlas inspiradoras.

El Congreso Esports Argentina 2025 debutó el jueves 28 de agosto en el Aula Magna de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en Buenos Aires, reuniendo a más de 800 asistentes entre referentes de la industria, marcas, universidades, creadores de contenido y público general. Organizado por la Cámara Argentina de Deportes Electrónicos (CADE), el evento superó todas las expectativas y dejó en claro que los esports ya son una parte central del ecosistema tecnológico y cultural del país.

Con paneles temáticos, workshops, espacios de networking y charlas inspiradoras, la primera edición del Congreso se consolidó como el punto de encuentro más importante del sector en Argentina. Gonzalo García, presidente de CADE, destacó que la comunidad demostró su potencial cuando se une con un propósito común: impulsar y consolidar una industria que no solo crece en Buenos Aires, sino en todo el país, con ambición de proyección regional.

Uno de los grandes atractivos fueron los siete paneles temáticos que abordaron los principales desafíos de la escena. Allí se discutieron temas como liderazgo y gestión de equipos competitivos, producción de eventos, oportunidades laborales, monetización, marketing, federalización del talento y el rol del streaming en la transformación del entretenimiento digital. Más de 30 referentes locales y regionales aportaron su experiencia, entre ellos representantes de 9z Globant, Leviatán, KRÜ Esports, Isurus, FiReSPORTS, Twitch, Shell y Kingston Fury.

La diversidad de miradas dejó claro que los esports en Argentina están atravesando un momento clave: desde la creación de ligas locales en provincias como Jujuy, Salta y Córdoba, hasta la profesionalización de jugadores, entrenadores y productores. El panel sobre monetización fue el más convocante, con CEOs de las principales organizaciones, analizando cómo transformar la pasión en una industria sustentable y global

El evento también incluyó un workshop técnico de Kingston Fury, donde más de 100 participantes aprendieron a optimizar sus PCs para un mejor rendimiento competitivo. Este espacio práctico fue uno de los más celebrados por la comunidad gamer. Quienes no pudieron asistir podrán acceder en breve al contenido completo del Congreso, ya que CADE publicará la filmación en sus canales oficiales.