España impone multa por imágenes sexuales de menores generadas por inteligencia artificial

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra letras de IA (Inteligencia Artificial) y la mano de un robot

ers) -La Agencia Española de Protección de Datos informó el jueves que multó a una persona por compartir imágenes sexuales de menores generadas por inteligencia artificial utilizando rostros reales, en lo que los medios españoles calificaron como el primer caso en Europa de sanción económica por este tipo de contenidos.

El organismo de control abrió una investigación en septiembre de 2023 después de que los medios de comunicación españoles informaron de la creación y difusión de las imágenes en Almendralejo, una localidad de 30.000 habitantes en la región suroccidental española de Extremadura.

La persona infringió la ley de protección de datos de la UE al utilizar los rostros de menores reales en las imágenes generadas por IA y luego distribuirlas, dijo la Agencia Española de Protección de Datos en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Se sanciona al infractor por difundir fotografías manipuladas con inteligencia artificial que incluían rostros de personas reales", señala el texto.

La multa de 2.000 euros (2.332 dólares) se redujo a 1.200 euros después de que la persona admitió su responsabilidad y pagó voluntariamente, dijo la agencia.

(1 dólar = 0,8575 euros)

Con información de Reuters