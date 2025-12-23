Entretenimiento y rendimiento: los recomendados de una marca líder en Tecno para estas Fiestas

La temporada de fiestas 2025 ya se siente y Logitech, junto a Logitech G, vuelve a apostar fuerte con una propuesta clara: regalar experiencias. Bajo el concepto “Es época de regalar”, la marca presentó su nueva guía de regalos, pensada para distintos perfiles y momentos, que combina tecnología, diseño y alto rendimiento. La idea es simple pero potente: transformar cada regalo en algo que se disfrute todos los días, ya sea jugando, trabajando, creando o relajándose.
“En Logitech creemos que la tecnología tiene el poder de conectar, inspirar y hacer más felices a las personas”, explicó Vanesa Docampo, Territory Sales Manager South Cone. En ese sentido, la guía 2025 pone el foco en soluciones que mejoran la vida cotidiana y se adaptan a distintos estilos de uso, desde el gaming competitivo hasta la productividad y el bienestar.
Es época de jugar: regalos para gamers
Para quienes viven el gaming como una pasión, Logitech G despliega un catálogo sólido. Entre los destacados aparece el Astro A50 X, un headset premium con tecnología LIGHTSPEED Wireless, audio de baja latencia y el sistema PLAYSYNC, que permite alternar entre Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC o Mac con solo un botón.
En PC, el combo de alto rendimiento incluye el mouse G502 X Plus, con iluminación LIGHTSYNC RGB y compatibilidad con carga inalámbrica POWERPLAY, el teclado G515 LIGHTSPEED TKL, compacto y con conectividad trímodo, y el headset G522 LIGHTSPEED, que ofrece hasta 90 horas de batería y micrófono con tecnología BLUE VO!CE.
Para el nivel profesional, la línea PRO suma el PRO X SUPERLIGHT 2, ultraliviano y preciso; el PRO X TKL, elegido por jugadores competitivos; y el PRO X 2 LIGHTSPEED, con drivers de grafeno para un sonido ultra detallado. Además, el volante G923 TRUEFORCE lleva la simulación de conducción a otro nivel con retroalimentación háptica realista y compatibilidad multiplataforma.
Productividad, bienestar y música
La propuesta no se queda solo en el juego. La línea MX apunta a la productividad con el MX Master 4, que incorpora retroalimentación háptica y gestos personalizables, el MX Keys S, con escritura silenciosa y automatización de tareas, y la MX Brio, una webcam 4K pensada para videollamadas de máxima calidad.
Para el bienestar, Logitech suma soluciones ergonómicas como el mouse Vertical Lift, el teclado Wave Keys y los Zone 300, diseñados para cuidar la postura en jornadas largas. Y para cerrar, Ultimate Ears aporta música con los WONDERBOOM 4 y MEGABOOM 4, parlantes resistentes, portátiles y con sonido 360°.
Esta guía 2025 resume la propuesta de Logitech: más que objetos, regalar momentos. Porque en estas fiestas, la tecnología también es una forma de conectar y compartir.