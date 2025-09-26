Trump estudia imponer aranceles a electrónicos en función de la cantidad de chips: fuentes

Ilustración de una placa base de ordenador y un chip

26 sep (Reuters) -El Gobierno de Donald Trump está considerando imponer aranceles a los dispositivos electrónicos extranjeros en función de la cantidad de chips que contenga cada aparato, según tres personas familiarizadas con el asunto, ya que pretende que las empresas a trasladen la fabricación a Estados Unidos.

Según el plan, del que no se ha informado previamente y que podría cambiar, el Departamento de Comercio impondría un arancel al producto importado igual a un porcentaje del valor estimado del contenido en chips del artículo.

Si se implementa, el plan mostraría que la administración Trump está tratando de golpear una amplia gama de productos de consumo, desde cepillos de dientes hasta computadoras portátiles, lo que podría acelerar la inflación mientras busca impulsar la fabricación estadounidense.

El Departamento de Comercio no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Estados Unidos no puede depender de las importaciones extranjeras para los productos semiconductores que son esenciales para nuestra seguridad nacional y económica", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, cuando se le preguntó sobre los detalles.

"La administración Trump está implementando un enfoque matizado y multifacético para reubicar la fabricación crítica de vuelta a los Estados Unidos con aranceles, recortes de impuestos, desregulación y abundancia de energía".

Con información de Reuters