Trump abre la puerta a la venta de chips de IA de nueva generación de Nvidia en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes que podría permitir a Nvidia vender una versión acotada de su chip GPU avanzado de próxima generación en China, a pesar del temor profundamente arraigado en Washington de que Pekín podría aprovecharlo para su ejército.

Trump también confirmó y defendió un acuerdo por el que el gigante estadounidense de los chips de inteligencia artificial Nvidia, dirigido por Jensen Huang, y Advanced Micro Devices cederán al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos procedentes de las ventas de algunos chips informáticos avanzados en China.

Su Gobierno permitió el mes pasado la exportación a China de chips de inteligencia artificial menos avanzados conocidos como H20.

La administración de Trump había detenido las ventas de los chips H20 de Nvidia a China en abril, pero la compañía dijo el mes pasado que había obtenido la autorización para reanudar los envíos y esperaba comenzar las entregas pronto.

"El H20 está obsoleto", dijo Trump, afirmando que China ya lo tenía. "Así que le dije: 'Escucha, quiero un 20% si voy a aprobar esto para ti, para el país'", añadió.

El acuerdo es extremadamente raro para Estados Unidos y es la más reciente intervención de Trump en decisiones corporativas, después de presionar a los ejecutivos para que inviertan en la fabricación estadounidense y exigir la dimisión del nuevo presidente ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, por sus vínculos con empresas chinas.

Los analistas dijeron que el gravamen podría golpear los márgenes de los fabricantes de chips y sentar un precedente para que Washington grave las exportaciones críticas de Estados Unidos, lo que podría extenderse a otros sectores.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha comenzado a emitir licencias para la venta de chips H20 a China, dijo otro funcionario estadounidense el viernes. Ambos funcionarios estadounidenses no quisieron ser mencionados porque los detalles no se han hecho públicos.

Se espera que las restricciones a China cuesten a Nvidia y AMD miles de millones de dólares en ingresos.

(Reportaje de Karen Freifeld. Contribución de Arsheeya Bajwa, Yazhini MV y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru, Liam Mo y Che Pan en Pekín. Edición en español de Javier López de Lérida)