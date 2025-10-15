Qué notebooks recomiendan para cuidar la salud ocular

Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de la población mundial podría padecer miopía en 2050, en gran parte por la exposición constante a pantallas y la falta de luz natural. Además, fatiga ocular, cansancio, visión borrosa y sequedad son síntomas comunes del uso prolongado de dispositivos.

Frente a ese panorama, ASUS refuerza su compromiso con la prevención y el bienestar visual mediante el uso de pantallas OLED certificadas por TÜV Rheinland, capaces de reducir hasta un 70% la emisión de luz azul frente a las pantallas convencionales.

Tecnología que cuida la vista

Las pantallas OLED permiten un control individual de cada píxel, logrando negros más profundos y colores más precisos sin emitir tanta luz azul. Esta combinación ayuda a disminuir la fatiga visual en largas jornadas de trabajo o estudio, ofreciendo una experiencia más cómoda y natural para los ojos.

Modelos recomendados

Entre los equipos destacados se encuentra el ASUS Zenbook A14, que combina portabilidad y potencia con una pantalla ASUS Lumina OLED de 14” y resolución 3K. Su procesador Intel Core Ultra 7, junto con 32 GB de RAM y 1 TB SSD, garantiza un rendimiento fluido en cualquier tarea.

También sobresale el ASUS Zenbook DUO, con su diseño de doble pantalla OLED táctil, que permite una gestión visual más ergonómica e intuitiva. Ambas pantallas están calibradas para ofrecer colores vivos y una emisión reducida de luz azul, ideal para quienes pasan muchas horas frente al monitor.

Un compromiso con la visión

Además de la innovación tecnológica, ASUS impulsa la concientización sobre el uso responsable de dispositivos. Expertos en óptica advierten que limitar el tiempo de exposición y elegir equipos con filtros de protección ocular incorporados son medidas clave para prevenir problemas de visión a futuro.

La línea ASUS OLED está disponible en la tienda oficial de la marca y en retailers como Frávega, Bidcom y Diggit, acercando tecnología de vanguardia que combina rendimiento, diseño y cuidado visual.

Cuidar la vista es cuidar tu bienestar diario. Optar por dispositivos que protejan tus ojos puede marcar la diferencia entre una rutina agotadora y una experiencia más saludable frente a la pantalla.