Chau vergüenza: la nueva y divertida función de Instagram de la que todos hablan en las redes

La función permite grabar un mensaje de voz y aplicarle distintos filtros antes de enviarlo.

Instagram amplió las opciones para modificar la voz en los mensajes y ahora incorpora 15 efectos impulsados por inteligencia artificial que permiten transformar el audio con estilos tan llamativos como pirata, abuela, alien, robot, fantasma y otros personajes. La actualización busca hacer más divertidas las conversaciones dentro de la plataforma y amplía una función que había debutado meses atrás con un número mucho más reducido de opciones.

La novedad representa una de las apuestas más recientes de Meta para integrar herramientas de IA generativa en sus aplicaciones. Con esta actualización, los usuarios podrán personalizar aún más sus mensajes de voz sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas, directamente desde Instagram.

Cómo funcionan los nuevos efectos de voz

La función permite grabar un mensaje de voz y aplicarle distintos filtros antes de enviarlo. En lugar de escuchar el audio con el tono original del usuario, el destinatario recibirá una versión modificada según el efecto seleccionado.

Entre las nuevas opciones disponibles aparecen voces inspiradas en un pirata, una abuela, un alien, un robot, un fantasma y otros estilos pensados para darle un toque más creativo a las conversaciones cotidianas. La cantidad de efectos pasó de ocho, lanzados inicialmente en marzo, a un total de 15 alternativas.

La cantidad de efectos pasó de ocho a un total de 15 alternativas.

Meta sigue apostando por la inteligencia artificial

La incorporación de estos efectos forma parte de la estrategia de Meta para sumar cada vez más funciones basadas en inteligencia artificial dentro de su ecosistema de aplicaciones. En los últimos meses, la compañía viene integrando herramientas que permiten generar contenido, editar imágenes y ofrecer nuevas experiencias de comunicación mediante IA.

Con esta actualización, Instagram apunta a que los mensajes de voz sean más expresivos y entretenidos, especialmente entre los usuarios que utilizan la plataforma para compartir contenido de manera informal o interactuar con amigos.

La función comenzará a distribuirse de manera gradual, por lo que puede tardar algunos días o semanas en aparecer para todos los usuarios. Como suele ocurrir con este tipo de novedades, la disponibilidad dependerá de la región y de la versión de la aplicación instalada en cada dispositivo.