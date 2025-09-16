Los 5 mejores celulares Huawei para comprar en Argentina, según la IA

El mercado de celulares smartphones en Argentina sigue creciendo y Huawei mantiene un lugar destacado gracias a la combinación de diseño, innovación y precios competitivos. A pesar de las restricciones con Google, la marca china logró consolidar su propio ecosistema de aplicaciones y hoy ofrece equipos que compiten de igual a igual con Samsung, Xiaomi y Motorola.

En esta selección vas a encontrar tanto gama alta con cámaras de nivel profesional como opciones de gama media equilibradas en rendimiento y autonomía. Todos los dispositivos incluyen HarmonyOS, compatibilidad con AppGallery y soporte para aplicaciones populares, lo que hace que la experiencia de uso sea cada vez más completa.

Cuáles son los mejores celulares Huawei según la IA

Si estás pensando en renovar tu celular este año, repasamos los 5 mejores Huawei disponibles en Argentina en 2025, con modelos que se adaptan a distintos bolsillos y necesidades.

Huawei P70 Pro : el flagship del año. Pantalla OLED de 6,8 pulgadas, procesador Kirin 9010 y un sistema de cámaras co-desarrollado con Leica que ofrece resultados sobresalientes, incluso de noche. Ideal para quienes buscan lo último en fotografía móvil.

Huawei Mate 60 Pro+: un equipo pensado para usuarios exigentes. Destaca por su diseño premium, su batería de 5.500 mAh con carga ultrarrápida y la integración con servicios de productividad. Perfecto para quienes usan el celular como herramienta de trabajo.

Huawei Nova 12 Ultra: en la gama media-alta, el Nova 12 Ultra es uno de los más equilibrados. Su pantalla AMOLED de 120 Hz y el rendimiento fluido lo convierten en una excelente opción para gaming y redes sociales. Además, ofrece una cámara frontal de gran calidad para videollamadas y selfies.

Huawei Nova 12 SE: más accesible que el Ultra, pero con una relación calidad-precio difícil de superar. Incluye buena autonomía, diseño moderno y un sistema de cámaras más que suficiente para el día a día. Apunta a quienes quieren un celular confiable sin gastar de más.

Huawei Y9a: la alternativa económica de la lista. Si bien no tiene las especificaciones más potentes, ofrece pantalla grande, batería duradera y un diseño atractivo. Es el Huawei ideal para estudiantes o como primer smartphone.

De esta manera, Huawei sigue siendo una opción sólida en Argentina en 2025, con celulares que se adaptan a diferentes necesidades. Desde la potencia de los P70 y Mate 60 hasta la practicidad de los Nova y Y9a, la marca demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer en un mercado competitivo.