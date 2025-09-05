Furor por el celular triplegable de Huawei: cómo es

Con un diseño revolucionario de tres pantallas, el Huawei Mate XT Ultimate Design es el primer smartphone tri-fold del mundo. Con dos pliegues, pasa de una pantalla de 6,4″ al tamaño compacto, a una de 7,9″ con un solo pliegue, hasta desplegarse completamente a una impresionante pantalla de 10,2″.

Todo esto está contenido en un diseño sorprendentemente delgado, de apenas 3,6 mm cuando está completamente desplegado, y pesa alrededor de 298 g. El marco está elaborado con 80 capas de acero y bisagras de precisión que permiten un pliegue suave y duradero, gracias al innovador sistema Eonic Curves.

Potencia y multimedios sin concesiones

El Mate XT Ultimate Design no se queda en la forma: tiene un potente procesador Kirin 9010 con 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento que van desde 256 GB hasta 1 TB , bajo HarmonyOS 4.2.

con y opciones de almacenamiento que van desde , bajo HarmonyOS 4.2. La pantalla OLED 3K hi‑res X‑True™ alcanza 90 Hz de frecuencia de refresco y 240 Hz de muestreo táctil , ideal para multitarea fluida con funciones como MultiView.

de frecuencia de refresco y , ideal para multitarea fluida con funciones como MultiView. En cuanto a fotografía, tiene una cámara triple trasera XMAGE : un lente principal de 50 MP con apertura variable, un ultra angular de 12 MP y un telefoto periscópico también de 12 MP , más una cámara frontal de 8 MP .

: un lente principal de con apertura variable, un ultra angular de y un telefoto periscópico también de , más una cámara frontal de . La potencia viene acompañada por una sólida batería de 5.600 mAh, compatible con carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa de 7,5 W.

Precio y disponibilidad

Este gadget de alta gama fue lanzado en China en septiembre de 2024 y presentado globalmente en febrero de 2025, con un precio de partida en Europa de 3.499 €, equivalente a cerca de US$ 3.700. Su exclusividad lo convierte en un objeto de deseo, especialmente para amantes de la innovación móvil.