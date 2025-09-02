Los 5 mejores celulares chinos en Argentina, según la IA

Argentina está viendo una explosión de celulares chinos que la están pegando: ofrecen diseño cuidado, cámaras potentes, baterías que duran dos días y un precio que las marcas tradicionales ya no pueden igualar. Esta combinación de prestaciones y valores más accesibles hace que usuarios de todos los bolsillos se vuelquen cada vez más a estas marcas asiáticas, generando una transformación real en el mercado local.

Con tecnología de punta y a valores que no están al alcance de las marcas occidentales, los celulares chinos lentamente van copando el mercado. Además, muchas veces llegan ya listos para usar, con buenos canales online o importación directa, evitando intermediarios que encarecen el precio. También hay que mencionar que los argentinos cada vez valoran más un equilibrio entre rendimiento real y gasto, y ahí es donde estas marcas hacen la diferencia.



Uno por uno, los cinco mejores celulares chinos que se venden en Argentina

Nubia Z70 Ultra

Es una bestia fotográfica: lente de 35 mm con apertura física ajustable, IA en el procesamiento de imagen, y batería de 6.150 mAh que dura más de dos días. Todo eso sobre una pantalla AMOLED de 6,85″ y con chip Snapdragon 8 Elite, que combina rendimiento y buen precio frente a la alta gama tradicional.

Oppo Find X8 Pro

Ofrece un look premium, cuatro cámaras traseras de 50 MP, frontal de 32 MP, pantalla Full HD+ a 120 Hz, carga ultrarrápida y hasta 16 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento. Es una apuesta fuerte en alta gama, disponible por unos $1.950.000.

Poco X7 Pro (Xiaomi)

El clásico “flagship killer” que combina pantalla AMOLED, triple cámara de 64 MP, 12 GB de RAM, MediaTek Dimensity, batería de 5.500 mAh, refrigeración eficiente y un precio accesible (alrededor de $700.000). Ideal para quienes buscan mucha potencia sin pasarse del presupuesto.

Tecno Camon 30s Pro

Un equilibrio firme entre autonomía, cámara y diseño: sensor de 50 MP optimizado para baja luz, batería duradera, pantalla AMOLED de 6,78″, Helio G100, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento; todo por cerca de $750.000.

Realme 13 Pro+

No está disponible oficialmente todavía, pero ya entusiasma: tiene estética artística (inspirada en Monet), pantalla curva AMOLED a 120 Hz, 24 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y batería de 5.200 mAh. Es la apuesta para el público joven que valora tanto la forma como la función.