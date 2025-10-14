Dejá la funda de tu celular como nueva en 3 simples pasos

El cambio de color se debe principalmente a la oxidación del plástico y al contacto constante con el calor, el sudor y la luz solar. Además, los restos de polvo o grasa pueden acelerar este proceso. Por eso, una limpieza regular de la funda de tu celular no solo mejora su aspecto, sino que también ayuda a mantener la higiene del teléfono.

Paso 1: prepará la funda para la limpieza

Retirá la funda del teléfono y eliminá cualquier resto de polvo o suciedad superficial. Enjuagala con agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Este paso ayuda a quitar la primera capa de mugre y facilita el trabajo de los productos que vas a usar después.

Paso 2: limpiadores caseros efectivos

Podés usar productos que seguramente tenés en casa para devolverle brillo y transparencia:

Agua tibia, jabón y limón : mezclalos en un recipiente y sumergí la funda durante una o dos horas. El ácido cítrico ayuda a desmanchar.

Bicarbonato de sodio : prepará una pasta con agua, frotá suavemente con un cepillo de dientes viejo y dejá actuar entre 30 y 40 minutos.

Alcohol isopropílico : pasá un paño de microfibra humedecido para limpiar bordes y rincones.

Agua con un poco de lavandina (solo en casos extremos): usá una proporción baja y enjuagá bien para evitar que el material se dañe o quede con olor.

Paso 3: mantenimiento y prevención

Limpiá la funda una vez por semana para evitar que las manchas se acumulen.

Evitá exponerla al sol directo o al calor, ya que acelera el amarilleado del plástico.

Elegí fundas de buena calidad: las de poliuretano termoplástico (TPU) suelen resistir mejor al desgaste.

Si la funda ya está muy deteriorada o quebradiza, conviene reemplazarla: la degradación del material no siempre se puede revertir.

Mantener la funda del celular limpia no solo mejora su aspecto, sino que también protege el dispositivo de bacterias y suciedad acumulada. Con unos pocos minutos y elementos caseros, podés devolverle transparencia, brillo y prolongar su vida útil sin necesidad de gastar en una nueva. Cuidar los accesorios también es una forma de cuidar el teléfono.