EN VIVO
Celulares

Dejá la funda de tu celular como nueva en 3 simples pasos

Con el tiempo, las fundas transparentes de los celulares se manchan, adquieren un tono amarillento o pierden brillo. No siempre hace falta tirarlas: con algunos cuidados podés devolverles su aspecto original y prolongar su vida útil.

14 de octubre, 2025 | 15.36

El cambio de color se debe principalmente a la oxidación del plástico y al contacto constante con el calor, el sudor y la luz solar. Además, los restos de polvo o grasa pueden acelerar este proceso. Por eso, una limpieza regular de la funda de tu celular no solo mejora su aspecto, sino que también ayuda a mantener la higiene del teléfono.

Paso 1: prepará la funda para la limpieza

Retirá la funda del teléfono y eliminá cualquier resto de polvo o suciedad superficial. Enjuagala con agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Este paso ayuda a quitar la primera capa de mugre y facilita el trabajo de los productos que vas a usar después.

Paso 2: limpiadores caseros efectivos

Podés usar productos que seguramente tenés en casa para devolverle brillo y transparencia:

  • Agua tibia, jabón y limón: mezclalos en un recipiente y sumergí la funda durante una o dos horas. El ácido cítrico ayuda a desmanchar.

  • Bicarbonato de sodio: prepará una pasta con agua, frotá suavemente con un cepillo de dientes viejo y dejá actuar entre 30 y 40 minutos.

  • Alcohol isopropílico: pasá un paño de microfibra humedecido para limpiar bordes y rincones.

  • Agua con un poco de lavandina (solo en casos extremos): usá una proporción baja y enjuagá bien para evitar que el material se dañe o quede con olor.

MÁS INFO

Paso 3: mantenimiento y prevención

  • Limpiá la funda una vez por semana para evitar que las manchas se acumulen.

  • Evitá exponerla al sol directo o al calor, ya que acelera el amarilleado del plástico.

  • Elegí fundas de buena calidad: las de poliuretano termoplástico (TPU) suelen resistir mejor al desgaste.

  • Si la funda ya está muy deteriorada o quebradiza, conviene reemplazarla: la degradación del material no siempre se puede revertir.

Mantener la funda del celular limpia no solo mejora su aspecto, sino que también protege el dispositivo de bacterias y suciedad acumulada. Con unos pocos minutos y elementos caseros, podés devolverle transparencia, brillo y prolongar su vida útil sin necesidad de gastar en una nueva. Cuidar los accesorios también es una forma de cuidar el teléfono.

Trending
Selección Argentina
El DT de Colombia calentó la previa ante Selección Argentina en el Mundial Sub 20: "Les gusta"
Las más vistas