Asombro por los celulares con las mejores cámaras, según un famoso ranking

En agosto de 2025, el informe más reciente de DXOMARK sorprendió a todos al coronar al Huawei Pura 80 Ultra como el smartphone con la mejor cámara del mercado, desplazando al Oppo Find X8 Ultra, que hasta entonces dominaba el ranking. Este nuevo buque insignia de la marca china alcanzó un récord de 175 puntos.

Además de superar los 169 del Oppo, marcó un hito en la historia de las evaluaciones de calidad fotográfica realizadas por DXOMARK. Los especialistas destacaron que, aunque el Huawei Pura 80 Ultra presenta algunas pequeñas variaciones en color y brillo cuando la iluminación es complicada, su desempeño general es sobresaliente.

Entre sus fortalezas resaltaron los colores vivos y detalles nítidos con una exposición natural en cualquier tipo de luz, retratos con tonos de piel muy realistas y un desenfoque de fondo atractivo. Además, indicaron que mantiene un excelente nivel de detalle en tomas ultra gran angular y con zoom teleobjetivo. En video, el equipo mostró una gran estabilidad y fluidez, con alta nitidez incluso durante movimientos, gracias a un sistema de estabilización óptica (OIS) muy eficaz.

El secreto detrás del rendimiento del Huawei Pura 80 Ultra radica en su avanzada tecnología de cámara. La principal incorpora un sensor de 50 MP de 1 pulgada con tecnología LOFIC, que mejora el rango dinámico y reduce el ruido en condiciones de luz difíciles. Su lente cuenta con apertura variable f/1.6-4, PDAF de doble píxel y estabilización óptica para garantizar imágenes claras y detalladas.

Además, su módulo ultra gran angular de 40 MP ofrece un campo de visión amplio sin distorsiones, mientras que el sistema de teleobjetivos dual, con sensores de 50 MP y dos distancias focales (83 mm y 212 mm), brinda gran versatilidad para capturar sujetos a distintas distancias con alta precisión.

Según DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra es el celular con la mejor cámara del mercado.

DXOMARK subrayó que este dispositivo sobresale por ofrecer colores realistas, una exposición precisa y un sistema de autoenfoque rápido y confiable. En modo retrato, logra un bokeh natural con una separación excelente entre el sujeto y el fondo. En cuanto a video, se destacan mejoras notables gracias a la estabilización eficaz y un manejo más preciso del tono de piel, manteniendo un alto nivel de detalle incluso al usar zoom.

Para quienes buscan un celular con cámara de alta calidad, no basta con fijarse solo en la cantidad de megapíxeles. El tamaño del sensor, la apertura del lente, la calidad de los píxeles y funciones como el enfoque automático y la estabilización óptica son clave para lograr buenas fotos en diversas condiciones.

El smartphone Oppo Find X8 Ultra escaló al segundo puesto de celulares con mejor cámara.

También es importante considerar cómo procesa la imagen el dispositivo y qué modos de fotografía y video ofrece. Analizar muestras y pruebas especializadas ayuda a elegir el equipo que mejor se adapta a las necesidades personales. El Huawei Pura 80 Ultra no solo marca un nuevo estándar en calidad fotográfica para celulares, sino que también plantea un punto de referencia que obliga a la competencia a mejorar para mantenerse en la pelea por la cámara móvil más avanzada.

El ranking de los celulares con mejor cámara en agosto 2025

Finalmente, podemos mencionar que el podio de agosto 2025 incluyó a otros modelos destacados como el Vivo X200 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, iPhone 16 Pro Max y Google Pixel 9 Pro XL. Sin embargo, gigantes como Samsung, Realme y Motorola quedaron fuera del top ten por poco margen, con el Galaxy S25 Ultra en el puesto 12 y el Motorola Edge 50 Ultra en el 17.

Huawei Pura 80 Ultra – 175 puntos Oppo Find X8 Ultra – 169 puntos Vivo X200 Ultra – 167 puntos Huawei Pura 70 Ultra – 163 puntos iPhone 16 Pro Max – 161 puntos Google Pixel 9 Pro XL – 160 puntos Xiaomi 15 Ultra – 159 puntos Honor Magic6 Pro – 158 puntos iPhone 16 Pro – 157 puntos Oppo Find X8 Pro – 157 puntos