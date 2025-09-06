Microsoft dice servicio en la nube Azure se ha visto interrumpido por cortes de fibra en el mar Rojo

Foto de archivo del logo de Azure

Microsoft comunicó el sábado que sus usuarios de Microsoft Azure pueden experimentar un aumento de la latencia debido a múltiples cortes de fibra submarina en el mar Rojo.

El tráfico que atraviesa Oriente Medio con origen o destino en regiones de Asia o Europa puede experimentar mayores interrupciones, informó la empresa en una actualización del estado de su servicio Azure.

"Los cortes de fibra submarina pueden tardar en repararse, por lo que vigilaremos, reequilibraremos y optimizaremos continuamente el encaminamiento para reducir mientras tanto el impacto en los clientes. Seguiremos proporcionando actualizaciones diarias, o antes si las condiciones cambian", dijo Microsoft.

Como consecuencia de la interrupción, Azure, el segundo mayor proveedor de servicios en la nube del mundo después de AWS,, de Amazon, se ha redirigido por rutas alternativas que provocan latencias superiores a las normales.

Con información de Reuters