Estos iPhone tendrán iOS 26 desde el 15 de septiembre

Desde el 15 de septiembre, los dispositivos que podrán actualizar a iOS 26 incluyen todos los iPhone desde el iPhone 11 en adelante. También los modelos SE de segunda y tercera generación están dentro del lote compatible.

Esto significa que los usuarios de iPhone 11, 12, 13, 14, 15 y 16 -por supuesto, incluyendo versiones Plus, Pro, y Pro Max- recibirán la actualización. Además, los lanzamientos más recientes, como el nuevo iPhone 17 y el iPhone Air, llegarán con iOS 26 ya preinstalado.

Qué funciones serán exclusivas

Aunque muchos modelos van a tener iOS 26, no todos podrán usar todas las prestaciones. Las funciones más avanzadas, especialmente las relacionadas con Apple Intelligence, van a estar disponibles solo en los dispositivos más recientes que tengan el chip A17 o superiores. Eso incluye los modelos Pro del iPhone 15 y los nuevos iPhone 17.

Los demás modelos compatibles (iPhone 11, 12, 13, 14) sí tendrán acceso a mejoras de seguridad, rendimiento, interfaz de usuario y estabilidad, pero quedarán afuera de ciertos elementos de IA pesada.

¿Qué modelos quedan afuera?

Los iPhone XR, XS y XS Max, que fueron modelos populares hace varios años, no serán compatibles con iOS 26. Esto marca el fin del soporte para esos modelos con esta versión completa del sistema operativo, probablemente por las limitaciones de hardware que no pueden cumplir los requerimientos de las nuevas funciones.

Consejos para preparar tu iPhone

Verificá que tu dispositivo tenga espacio libre suficiente antes de la actualización (unas decenas de gigabytes).

Asegurate de tener la batería cargada o estar conectado a la corriente para evitar problemas durante la instalación.

Hacé una copia de seguridad en iCloud o en tu computadora, para no perder datos en caso de que algo falle.

Si esperás usar las funciones de inteligencia artificial, revisá si tu iPhone tiene el chip requerido (A17 o superior).

Con esta estrategia, Apple busca mantener soporte amplio para iPhone viejos sin sacrificar la calidad de las funciones más modernas. iOS 26 promete ser una actualización significativa, tanto visual como funcional, para quienes puedan aprovechar todo lo que ofrece.