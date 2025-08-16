Vuelven las tormentas con abundante caída de agua: las zonas afectadas

La Ciudad y el Gran Buenos Aires se verán afectados por importantes precipitaciones que tendrán lugar después de mucho tiempo. A esto se podrían sumar vientos fuertes, todo depende de cómo evolucione la situación. A escala regional, el inicio de la situación se verá motivado por la amplificación y profundización de un área de bajas presiones en su avance desde el Océano Pacífico hacia costa sudamericana de Chile.

Al cruzar la Cordillera, traerá la posibilidad de fuertes vientos y Zonda durante el domingo 17, y después un desmejoramiento progresivo de las condiciones en la franja central del país a lo largo del lunes 18.

El desmejoramiento será progresivo y se dará de oeste a este en las provincias del centro y norte de la Argentina a lo largo del próximo lunes 18, conforme evolucione un proceso de ciclogénesis que desembocará en la formación en un centro de bajas presiones a nivel superficial en algún sector de la franja este del país para el martes.

Este tipo de situación podrá ir acompañado de tormentas aisladas y fuertes vientos con ráfagas que podrían condicionar el comportamiento del Río de la Plata, hacia una crecida o una bajante, según cómo termine posicionándose finalmente el sistema de baja presión.

Pronóstico del tiempo: ¿qué pasará el martes 19 de agosto?

A lo largo del martes 19 se dará el pico de la actividad de mal tiempo, que está asociado a la etapa más madura de la ciclogénesis, con la formación en superficie de un profundo centro de bajas presiones avanzando desde el centro del Litoral hacia el sudeste bonaerense.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación climática será compleja en la mayor parte de las provincias centrales de la Argentina. El centro y norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral seria el área más comprometida.

El sector probablemente más comprometido será el centro y norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral, en donde podrían presentarse fuertes tormentas en la primera mitad del día con lluvias moderadas a fuertes como riesgo principal.

Estas precipitaciones continuarían de forma moderada en la segunda parte del día, dando como resultado posibles acumulaciones de más de 80 mm a lo largo de esta única jornada en el centro-este del país. Además, se suma el factor viento, el cual se intensificará conforme se profundice la baja presión, soplando alrededor de su centro con intensidades de 20 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de 50 a 75 kilómetros por hora.