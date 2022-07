Caso Daiana Abregú: las distintas hipótesis que investiga el fiscal en la causa por "homicidio"

El fiscal que investiga la muerte de la joven en la comisaría bonaerense no descartó que haya fallecido tras haber sido sometida a un "submarino seco". Las pericias serán clave para determinar qué ocurrió el 5 de junio.

En el marco de la causa por la muerte de Daiana Abregú, ocurrida el pasado 5 de junio en la comisaría de la ciudad bonaerense de Laprida y por la que hay cinco policías detenidos, el fiscal especializado en Violencia Institucional de Azul a cargo de la causa, José Ignacio Calonje, sostuvo hoy que "hay elementos" que hacen pensar que se está "frente a un homicidio", aunque aclaró que faltan resultados de diversas pericias para confirmar esa hipótesis.

"Hoy, con la autopsia, yo pedí la detención (de los policías) con la calificación de homicidio, eso bajó a la jueza que la otorgó. Los vamos a indagar por ese delito. Hoy estamos encaminados, si no no hubiese pedido detenciones. Hay elementos que nos pueden decir que estamos frente a un homicidio y así lo califiqué", manifestó el fiscal José Ignacio Calonje en una conferencia de prensa que dio esta mañana junto al fiscal General de Azul, Marcelo Sobrino.

Ambos funcionarios judiciales explicaron que aún no pueden descartar ninguna hipótesis, que las investigaciones son progresivas, que van recibiendo nuevas pruebas y que la segunda autopsia al cuerpo de Daiana fue determinante para pedirle a la jueza de Garantías de Olavarría, Fabiana San Román, las detenciones de cinco policías, que ella concedió.

"Es un caso sin testigos presenciales, donde el principal testigo es el cuerpo de Daiana y las pericias que se pueden llegar a hacer", remarcó Sobrino, quien aclaró que no se descarta "ninguna hipótesis" y que aún faltan "las pericias de tejidos bandos, de orina, del rastreo epitelial en la campera (de Daiana, que se halló alrededor de su cuello), de fuerza de la campera y no se descarta una reconstrucción del hecho".

"Encontramos una nueva pericia que trae elementos diferenciadores respecto de la primera y, de acuerdo a eso, se solicitan nuevas medidas", explicó el fiscal General al referirse a la segunda autopsia, determinante para pedir el arresto de los policías que estaban en la seccional de Laprida el día de la muerte.

"Lo que aparece presentado en la segunda autopsia fue lo que llevó a acusarlos y lo mismo que tuvo en cuenta la jueza de Garantías para ordenar la detención", resaltó Sobrino, quien al ser consultado sobre la posibilidad de que Daiana haya sido asfixiada mediante la manobra llamada "submarino seco", dijo que "no se descarta".

"Hay una presunción donde no hubo una acción violenta que deje algún tipo de marca (...) la nueva pericia no aclara cuál fue el medio productor, es una de las preguntas que vamos a tener que hacer en su momento", detalló y admitió que no se descarta que la mecánica de la muerte haya sido un "submarino seco", una tortura que consiste en colocarle una funda plástica en la cabeza del sujeto, hasta que su propia respiración lo ahoga.

Imputarán a la forense que le hizo la primera autopsia

En este marco, el abogado de la familia de Daiana Abregú, la joven asesinada por asfixia en la comisaría de Laprida, solicitó que la médica forense que realizó la primera autopsia al cuerpo y avaló la teoría del suicidio sea imputada en la causa. "Por acción u omisión, Ochoteco debe ser investigada, al igual que otros dos jefes policiales que fueron desplazados”, aseguró Roldán, quien cargó contra el fiscal José Ignacio Calonje por haber avalado la hipótesis del suicidio.

El hecho

Abregú fue hallada asfixiada en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida, unos 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La joven fue detenida el 5 de junio cerca de las 7 de la mañana cuando fue encontraba alcoholizada y realizando disturbios en la vía pública. Luego de su detención por una contravención, intervino el Juzgado de Paz de Laprida, a cargo de la jueza Marina Saint Martín.

Según voceros, un subinspector halló ahorcada a Abregú, por lo que dio aviso al sistema de emergencias médicas, que arribó al lugar y, tras intentar reanimarla durante 20 minutos, confirmó su fallecimiento.

En la celda, la Policía Científica encontró la campera con la cual presuntamente la joven se había ahorcado, según la primera hipótesis. Luego, la autopsia realizada en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul arrojó que falleció producto de un paro cardíaco y que no presentaba otra lesión externa.

Según datos de la CPM, en los últimos 10 años 187 personas murieron en comisarías bonaerenses y en el 35 por ciento de los casos "se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad".

El ex Centro de Asistencia al Suicida mantiene la atención llamando de forma gratuita al 135 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires o al 5275-1135 en el resto del país. Ante el peligro inminente, los especialistas también recomiendan comunicarse con el 107 desde Capital Federal, o contactarse con el SAME, así como también en otras localidades que cuenten con el Servicio.